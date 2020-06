"Non sono una morta di fama". Cosa c'è dietro alle critiche a Nina Moric

Doveva essere la presentazione ufficiale del suo nuovo amore, ma alla fine il post social di Nina Moric si è trasformato in una polemica e la showgirl si è vista costretta a rimuovere tutti i commenti. Nelle scorse ore la Moric ha condiviso sul suo profilo Instagram una romantica immagine in cui si mostra insieme al suo nuovo compagno, ma i commenti pungenti dei fan non sono piaciuti alla modella croata, che prima ha risposto ad alcuni follower, salvo poi rimuovere tutti i contenuti e bloccare il post.

Sono passati sette mesi dalla fine della relazione tra Nina Moric e l'ex fidanzato Mario Luigi Favoloso. La love story, durata tre anni, aveva vissuto alti e bassi e si era conclusa con un colpo di scena finale: la scomparsa di Favoloso. Il caso era finito su tutti i giornali, sviscerato in tutte le sue forme negli studi dei programmi di Barbara D'Urso tra presunti tradimenti, accuse di violenze fisiche e psicologiche, menzogne e ripicche. Nonostante tra i due la battaglia stia proseguendo nelle sedi legali, Nina Moric sembra aver voltato definitivamente pagina con un nuovo, misterioso, uomo.