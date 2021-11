"Non sono vaccinato". E dalla Merlino scoppia il caos

Tutto, fino a quel momento, era filato liscio. I convenevoli, i discorsi pacati, addirittura la proposta di lavoro in diretta. Poi, l'inaspettata ammissione dell'ospite in studio: " Non sono vaccinato ". A quel punto, nel programma mattutino di La7 si è scatenato il panico. Ha un non so che di emblematico l'episodio avvenuto stamattina a L'Aria che tira. Nella trasmissione condotta da Myrta Merlino si stava raccontando la storia di Massimiliano Zuccarello, un 53enne di Catania percettore di reddito di cittadinanza. L'uomo, che già in passato e sempre in televisione si era detto desideroso di lavorare, ha ricevuto la tanto attesa offerta di impiego proprio mentre partecipava al talk show. Un momento quasi idillaco, che tuttavia sarebbe stato interrotto di lì a poco.

" Ottimo, prima comincio e meglio è! ", aveva esclamato Zuccarello, apprendendo con soddisfazione in diretta di essere stato selezionato da un'azienda di servizi per l'assunzione. La conduttrice Myrta Merlino ha dunque domandato se l'uomo avesse il Green pass in regola per poter lavorare, come del resto richiedono le normative. Attimo di silenzio, misto ad impaccio. " Farò il vaccino… Non sono vaccinato ", ha ammesso lui, scatenando lo stupore attorno a sé. Quasi incredula la reazione della padrona di casa: " Oh Gesù, non è vaccinato! ". Mentre Alan Friedman, presente lì accanto come ospite, è letteralmente sobbalzato sulla sedia. " Non ha fatto il vaccino? Tutta la sua simpatia rischia di andare via se lei è un no vax ", ha affermato il giornalista economico, che nel frattempo si era alzato e aveva allontanato la propria sedia dall'interlocutore.