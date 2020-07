La foto hot inviata alla suocera: ​bufera contro Cecilia Rodriguez

È un compleanno che la madre di Ignazio Moser non dimenticherà così facilmente. Tutto è avvenuto in fretta nel corso della giornata di domenica 12 luglio, in una calda e assolata giornata come tante. E a scaldare gli animi, e soprattutto ad alzare la temperatura, ci ha pensato Cecilia Rodriguez. La modella e sorella di Belen, da tempo ormai, e dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, vive serenamente la sua vita amorosa insieme ad Ignazio Moser. Tra i due non c’è nessuno screzio, solo tanto amore. Come dimostrano i tanti scatti pubblicati sul profilo di Cecilia, in cui la donna appare (quasi) sempre abbracciata al suo sexy innamorato. Una foto però che, appunto, è stata pubblicata di recente, non è piaciuta ai follower della coppia e su Instagram si è scatenato un vero e proprio putiferio. E sono volate persino parole un pò grosse.

Per omaggiare Carla, la mamma del suo compagno, la Rodriguez ha pubblicato un’immagine in bianco e nero in cui Ignazio compare senza veli con la gamba di Cecilia pronta a coprire le parti intime di Moser. "Oggi per fare gli auguri alla mia suocera, posto questa foto … - si legge dalla didascalia che accompagna il post -. Hai fatto proprio un grandissimo lavoro, Carla. Complimenti. Ti vogliamo bene". Un augurio davvero speciale che, di fatto, non è stato accolto come Cecilia Rodriguez si è aspettata.

Oltre ai tanti commenti di apprezzamento e le battute a "doppio senso" rivolte soprattutto a Ignazio, si leggono anche molti commenti aspri e al veleno che hanno intasato il profilo della Rodriguez. "Ma non ti vergogni?", tuona un fan. "Che schifo", si legge ancora. "Lui è diventato famoso solo perché sta con te", commenta un altro fan. Ma c’è una frase che non è andata proprio più a Ignazio, come ha segnalato il profilo Instagram di Gossip & Tv.

Un commento di troppo, che uno dei fan della coppia ha rivolto proprio alla madre di Ignazio, ha fatto scendere in campo persino l’ex concorrente del GF. "E tua madre ha fatto proprio la grandissima …" e la frase viene spezzata da un’emoticon di un maialino. La risposta, indignata, di Moser non si è fatta attendere. "Tua madre, invece? Su che angolo la trovo stasera? Chiedi per un amico". Ovviamente il commento ha avuto molto “like” di apprezzamento e diversi fan si sino uniti in difesa della madre di Moser. La foto della Rodriguez, fa parte di un bollentissimo servizio fotografico in cui la coppia appare, di nuovo, unita più che mai.