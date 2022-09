"Non è un'imprenditrice". Rosanna Cancellieri affossa la Ferragni

Il ritorno in televisione di Rosanna Cancellieri, conduttrice e celebre volto del Tg3, è nel segno della critica. Ospite dell'ultima puntata de La vita in diretta la Cancellieri ha detto la sua su Chiara Ferragni, che negli ultimi giorni è finita al centro delle polemiche per l'aperitivo sui ghiacciai insieme a un gruppo di amici.

" Ma cosa ci vogliamo aspettare da Chiara Ferragni ", ha ironizzato la giornalista, commentando i recenti fatti e ricordando un altro episodio che, nel 2018, fece finire l'influencer e il marito Fedez nel mirino delle critiche per l'ingente spreco di cibo: " Mi pare che abbia festeggiato un compleanno con lancio di pomodori e cetrioli in un supermercato ".

Pressata dalle domande del conduttore Alberto Matano, Rosanna Cancellieri ha puntato il dito contro Chiara Ferragni: " Non credo che abbia altro che ostentare e fare vedere quello che fa. Cercando di stupire perche quello che fa deve essere sempre sopra le righe. Anche perchè altri talenti credo non ne abbia". A quelle parole in studio si sono levate le critiche e Stefania Orlando, altra ospite della trasmissione del pomeriggio di Rai Uno, ha difeso l'influencer: "Lei influenza le folle, anche se alza il mignolo sinistro fa polemica e è un'imprenditrice ".

L'appellativo "imprenditrice" non è piaciuto alla Cancellieri, che ha puntualizzato proprio sul ruolo della Ferragni: " Io stimo altri imprenditori che hanno messo sul mercato qualità, prodotti, concetti, imprese… Lei ha messo su il suo Truman Show" . La stessa critica che è stata rivolta alla Ferragni da Selvaggia Lucarelli per alcuni video, che la moglie di Fedez ha pubblicato sui social nei giorni scorsi riguardanti il figlio Leone. Prima di cedere la parola agli altri ospiti, infine, Rosanna Cancellieri ha voluto chiarire la sua opinione sulla categoria degli influencer, che ha definito " senza alcun talento se non quello dell'esibizionismo ". Le sue parole non hanno, però, incontrato l'approvazione di altri ospiti presenti in studio, ma la giornalista non si è lasciata influenzare, mantenendo la posizione.