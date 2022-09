"Notizie diffamatorie". E Ilary Blasi diffida Alex Nuccetelli

Le ultime dichiarazioni rilasciate in radio da Alex Nuccetelli hanno portato dure conseguenze. Stanca delle continue illazioni sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha dato mandato ai suoi avvocati di procedere contro il pr romano. La conduttrice non ha gradito gli ultimi pettegolezzi messi in giro dall'amico del Pupone e così ha deciso di tutelarsi legalmente, diffidandolo.

" Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli ", si legge in una nota ufficiale diffusa da Repubblica nelle scorse ore. E ora Nuccetelli si vedrà recapitare una diffida a firma dell'avvocato Alessandro Simeone, che segue la Blasi nel lungo processo di divorzio.

Così si scatenata l'ira di Ilary Blasi

Alex Nuccetelli rappresenta un personaggio chiave nella storia d'amore tra Francesco Totti e la conduttrice. Sarebbe stato lui a fare incontrare l'ex velina e l'ex capitano della Roma vent'anni fa e sempre lui avrebbe seguito da vicino, in quanto amico di Francesco, l'evolversi della loro relazione. Nel corso degli ultimi mesi, da quando la coppia ha annunciato l'addio, il pr romano ha rilasciato numerose interviste fornendo dettagli - anche piccanti - sul matrimonio tra Ilary e il Pupone, sui presunti tradimenti e sulle abitudini sotto le lenzuola della coppia.

L'ultima intervista rilasciata al programma radiofonico Turchesando, però, ha fatto esplodere Ilary Blasi. Nuccetelli ha rivelato che la conduttrice avrebbe avuto un atteggiamento "freddo" nei confronti del marito già dai primi anni di matrimonio e che, sempre lei, avrebbe avuto frequentazioni ex coniugali più serie e compromettenti di quelle di Totti. Insomma secondo il personal trainer romano, la coppia avrebbe avuto un " tacito accordo " per frequentarsi con altre persone al di fuori del vincolo coniugale.

La querela: "Notizie diffamatorie"

Dopo l'ennesima sparata di Nuccetelli, Ilary Blasi ha così deciso di diffidare l'amico di Totti e ha dato mandato al suo avvocato, Alessandro Simeone, di procedere contro di lui " a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio ". La conduttrice dell'Isola dei famosi ha accusato il pr capitolino di diffondere notizie false allo scopo di ottenere visibilità da una vicenda, che da mesi è sotto i riflettori.