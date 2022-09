Nuccetelli sgancia la bomba: "Totti focoso, lei col mal di testa..."

È grazie a Alex Nuccetelli se, della storia (e della crisi) tra Totti e Ilary, si conoscono una quantità indefinita di dettagli e indiscrezioni. Il personal trainer romano, amico intimo dell'ex capitano della Roma, continua a rilasciare dichiarazioni importanti sul matrimonio della coppia. E le ultime rivelazioni fatte nel corso del programma radiofonico "Turchesando" confermano il suo ruolo chiave nei gossip su Francesco Totti e Ilary Blasi.

Nelle scorse ore l'ex marito di Antonella Mosetti, noto pr della capitale, ha parlato a ruota libera della nuova relazione di Totti con Noemi Bocchi e del gelo che ci sarebbe stato da tempo tra la conduttrice e il Pupone. Ma anche del fantomatico "accordo" che la coppia avrebbe avuto sulle rispettive frequentazioni.

Noemi e Totti, come procede

Durante l'intervista radiofonica Alex Nuccetelli ha confermato che tra Totti e la Bocchi procede a gonfie vele. I due si sono conosciuti nell'agosto 2021 a un torneo di Padel ma la relazione, come ammesso da Francesco Totti, sarebbe cominciata ufficialmente solo a Capodanno. Da allora Noemi e Totti si sono visti di nascosto, almeno fino alla famosa intervista rilasciata dal Capitano al Corriere, nella quale ha parlato di lei come della sua nuova compagna. E Nuccetelli ha confermato che la loro storia prosegue: " Stanno molto bene entrambi. Lei non ha cavalcato l'onda mediatica, si è comportata bene. Sono in sintonia e molto coesi ".

Con Ilary era "gelo" da tempo

Il pr romano non ha invece risparmiato Ilary Blasi dalle critiche, parlando di lei come una donna " fredda " dal punto di vista privato già nei primi anni di matrimonio. E a tal proposito ha raccontato un aneddoto, che Totti gli avrebbe rivelato: " Di amore, qui, non se ne parla più ormai da parecchio secondo me. Francesco è molto focoso e caliente e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: 'Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa' ed erano solo i primi mesi di relazione, non so se hanno proseguito per altri vent'anni" .

Il "tacito accordo" sotto le lenzuola