"È pentito della sua intervista". Il passo indietro di Totti

Francesco Totti fa un passo indietro, per il bene dei figli e (forse) per concludere l'agognato accordo di divorzio senza finire al centro di una battaglia legale. " Si è pentito di avere pronunciato quelle parole ", riferisce il settimanale Oggi, parlando del Pupone e della sua retromarcia sull'intervista rilasciata due settimane fa al Corriere della Sera. Un lungo sfogo arricchito di dettagli e precisazioni sull'ultimo anno del loro matrimonio, che ha avuto l'unico risultato di peggiorare un addio già complicato da tradimenti, vendette e ripicche.

L'intervista e le accuse

Chi si aspettava che fosse Ilary Blasi a rompere il silenzio sulla fine del matrimonio con Totti si sbagliava. Dopo mesi di voci sulla presunta intervista che la conduttrice avrebbe dovuto rilasciare a "Verissimo" o addirittura a "Belve", a parlare per primo è stato Francesco Totti. Al Corriere della Sera il Pupone ha raccontato nel dettaglio l'inizio della crisi coniugale, accusando l'ex moglie di averlo tradito per prima, flirtando con un misterioso uomo.

Nell'intervista esclusiva, il calciatore ha ufficializzato la storia con Noemi Bocchi e poi ha puntato il dito contro Ilary, raccontando del presunto furto dei suoi Rolex, che la Blasi avrebbe messo a segno con la complicità del padre. Le accuse del Pupone hanno di fatto complicato una situazione delicata e i rapporti, già tesi, con Ilary si sono ulteriormente incrinati. Molti volti noti hanno criticato Francesco Totti per le sue dichiarazioni e i toni utilizzati contro l'ex compagna e a quel punto lo sportivo si sarebbe accorto di avere superato il limite.

Il passo indietro di Totti