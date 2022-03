Notte prima degli esami - oggi: perché è stato un fallimento?

Notte prima degli esami - Oggi è la pellicola diretta da Fausto Brizzi che andrà in onda questa sera alle 21.25 su Nove. Si tratta di un sequel/reboot di Notte prima degli esami, diretto sempre da Brizzi e ambientato negli anni '80.

Notte prima degli esami - Oggi, la trama

Luca (Nicolas Vaporidis) è un adolescente degli anni duemila che sta affrontando l'ultimo anno di liceo e vede incombere all'orizzonte la minaccia degli esami di maturità, a cui è convinto che non verrà ammesso. Sulla stessa barca ci sono gli amici di sempre, Riccardo (Eros Galbiati), Massi (Andrea De Rosa), Simona (Chiara Mastalli) e Alice (Sarah Maestri). La vita quotidiana di Luca, scandita dalla scuola e i problemi dei suoi genitori (Giorgio Panariello e Paola Onofri), subisce uno scossone quando conosce Azzurra (Carolina Crescentini), una strana e affascinante addestratrice di delfini per cui Luca perde la testa. Come se tutto questo non bastasse a distrarre Luca dai suoi doveri scolastici, in Germania sono appena iniziati i mondiali di calcio e non c'è ragazzo che sia disposto a perdere le partite dell'Itaia a favore degli esami di maturità.

Perché il secondo film è stato un flop?

A un anno di distanza dall'uscita in sala del primo capitolo, Notte prima degli esami - Oggi non è riuscito in alcun modo a replicare il successo della prima pellicola firmata da Fausto Brizzi. Con la colonna sonora guidata da uno dei pezzi più iconici di Antonello Venditti e grazie alla presenza di un antagonista irresistibile interpretato da Giorgio Faletti, Notte prima degli esami aveva colto tutti di sorpresa, riscuotendo un buon successo tanto di pubblico quanto di critica, che aveva applaudito al progetto a basso budget incentrato su un gruppo di ragazzi che si tuffa nella vita adulta attraverso la sfida e l'allegoria degli esami di maturità.