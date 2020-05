Il documentario choc su Lady Diana: "Harry e William rimarranno sconvolti"

Era la notte del 31 agosto 1997, quando la macchina su cui viaggiavano Lady Diana e Dodi Al-Fayed fu coinvolta nel terribile incidente che costò loro la vita. Da allora non si è mai smesso di parlare della “principessa del popolo” ed ora pare che sia in lavorazione un nuovo documentario che rivelerà particolari inediti su Diana. Come riporta il Mirror, la docu-serie in 4 puntate dal titolo “Being Me: Diana”, verrà trasmessa da Netflix. La serie esplorerà l'infanzia difficile della principessa, nata in una delle più antiche casate britanniche, quella degli Spencer, dove la piccola Diana crebbe senza l'amore che una bambina si aspetta dai proprio genitori.

Si parlerà poi del matrimonio infelice con il principe Carlo, il cui tradimento causò alla giovane principessa un enorme dolore. Per la realizzazione del documentario verranno utilizzati filmati inediti, nei quali Diana racconta della sua battaglia con la bulimia e con i problemi mentali, che la spinsero a tentare il suicidio ben 4 volte. Saranno inoltre intervistate persone vicine alla principessa, testimoni della crisi che portò al divorzio con Carlo. Ma un insider ha dichiarato al The Sun che le tristi rivelazioni potrebbero causare una nuova sofferenza ai figli della principessa prematuramente scomparsa. Non sarà facile per William ed Harry ripercorrere i momenti più dolorosi della vita della madre. “I reali hanno rifiutato di partecipare al documentario, così come la famiglia Spencer” , ha rivelato la fonte. E ancora: “William e Harry saranno particolarmente tristi e arrabbiati. Sarà molto stressante per Harry, che sta lavorando proprio con Netflix. Il momento è pessimo, dato che i reali stanno affrontando l’addio dei Sussex".