"Oddio che fa...". Concorrente tenta di baciare la Ferilli

A Tu si que vales non mancano i fuori programma. Tra gag a sorpresa e scherzi orchestrati dagli autori, succede anche che un concorrente cerchi di baciare sulla bocca uno dei giudici. Così Sabrina Ferilli è finita oggetto delle attenzioni speciali di un ragazzo di 26 anni, presentatosi nel talent come cantorsionista.

Antonio Avitto, 26 anni, è arrivato in studio attirando subito l'attenzione. Con l'andatura giocosa e l'esuberanza partenopea, il giovane si è presentato con un'esibizione a metà tra il canto e il contorsionismo. I giudici hanno subito capito che la performance sarebbe stata tutta da ridere. Il concorrente ha iniziato a cantare sulle note di un brano di Gigi D'Alessio e, dopo pochi istanti, si è seduto mettendosi entrambe le gambe dietro la testa. Una posizione forzata e innaturale che ha lasciato a bocca aperta Gerry Scotti e Rudy Zerbi, soprattutto perché dopo poco - nel tentativo di tornare alla posizione normale - il 26enne ha rischiato di cadere.

" Mamma mia cosa ha rischiato! Se cade si spezza tutto ", ha esclamato Zerbi cercando l'attenzione di Maria De Filippi durante l'esibizione di Avitto. Alla fine il giovane non è riuscito a conquistare i quattro "vale" dei giudici, preferendo entrare nella Scuderia Scotti, una gara parallela al talent, che punta tutto sulla bizzarria di alcuni concorrenti. Prima di congedarsi dal pubblico presente in studio, Gerry Scotti ha voluto fargli sapere la percentuale di gradimento degli spettatori per bocca di Sabrina Ferilli. Prima di uscire, però, il concorrente ha salutato da vicino la presidentessa della giuria popolare. Avvicinatosi a Sabrina Ferilli per baciarla sulle guance, però, qualcosa è andato storto. Nel porgergli prima una guancia e poi l'altra, Antonio si è soffermato sulla bocca dell'attrice, provando a rubargli un bacio sulle labbra.