Esibizione hot a Tu si que vales. Zerbi: "Hanno fatto sesso volante"

Nella prima puntata della nuova stagione di Tu si que vales se ne sono viste di tutti i colori. Esibizioni ad alta tensione, performance magiche e prove di abilità. Ma a conquistare la scena - e la finalissima - è stato il Duo Rokashkovs. La coppia, moglie e marito provenienti dall'est Europa, si è esibita in un tango aereo ad alto tasso erotico, che ha lasciato il pubblico e i giudici letteralmente a bocca aperta.

Gli spettatori hanno subito intuito la difficoltà e l'originalità dell'esibizione, che si è sviluppata sopra e attorno a una struttura quadrata per il volteggio. Tre minuti di performace dove il duo ha ballato un passionale tango con elementi di danza artistica e acrobatica e alla fine la ballerina è rimasta addirittura in lingerie per un finale decisamente hot. Al termine dell'esibizione il pubblico si è alzato in piedi per applaudire alla bravura del duo e Rudy Zerbi non è riuscito a trattenersi.

" Questo era un vero e proprio rapporto sessuale volante ", ha detto il giudice all'orecchio di Maria De Filippi, mentre Gerry Scotti stava commentando la sensazionale prestazione del Duo Rokashkovs. " C'era proprio sesso. C'era sopra, di sotto, di sopra, davanti. C'era tutto. E pure gratuito", ha proseguito Rudy Zerbi senza tenere conto del microfono aperto, scatenando l'ilarità del pubblico in studio e la replica divertita di Scotti: "Tu vedi sesso aereo ovunque. Io li sento i cigolii nella sua camera... ". Un battibecco in piena regola tra i due giudici, nel quale si è inserita in extremis anche la De Filippi: " Non sai cosa mi ha detto all'orecchio durante tutta l'esibizione ".