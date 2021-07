"Ti interrompevano", "Non è vero": Concita De Gregorio zittita in diretta

Fuorigioco! La ricerca della polemica a tutti i costi e della discriminazione che in realtà non c’è, hanno spinto Concita De Gregorio a fare il passo più lungo della gamba. E a rimediare una figuraccia in diretta. Ieri sera, durante la puntata del talk show In Onda (da lei condotto su La7 con David Parenzo) la giornalista ha intervistato la commentatrice sportiva Katia Serra, recentemente protagonista su Rai1 della telecronaca della finalissima di Euro2020 tra Italia ed Inghilterra, tentando di portare la conversazione su un binario più strumentale che sportivo. L’esito dell’operazione, però, è stato alquanto maldestro.

Dove la conduttrice di La7 volesse andare a parare lo si era intuito sin da subito. Da quando, rivolgendosi all’ospite e riferendosi alla sua recente esperienza televisiva, aveva esordito così: “Soffrivo moltissimo perché la interrompevano continuamente ed è una condizione che conosco molto bene. Vorrei che dicesse qui quello che non è riuscita a dire”. Il tentato tiro ad effetto della De Gregorio, insomma, voleva sottolineare una presunta discriminazione nei confronti della commentatrice sportiva, sovrastata dal collega e telecronista Stefano Bizzotto. L’implicito sottotesto era dunque quello della discriminazione di genere: peccato però che la realtà fosse ben lontana da tale interpretazione.

A smentire la conduttrice di In Onda è stata la stessa Katia Serra. “No no, non diciamo questo, dai! In quella partita penso fosse più opportuno che a parlare fossero le immagini e le gesta, è stata una mia scelta di dire una cosa in meno rispetto ad altre partite”, ha sottolineato l’ex calciatrice. Ma Concita, nonostante la correzione ricevuta, ha chiesto nuovamente alla Serra se volesse aggiungere qualcosa che non era riuscita dire durante la telecronaca. Anche stavolta, però, l’assist è finito fuori traiettoria. “Mi reputo fortunata di essere stata lì a spiegare la partita, perché a raccontarla ci ha pensato Bizzotto. Io l’ho solo spiegata perché i ruoli sono differenti e ognuno fa il suo”, ha aggiunto Katia Serra, impartendo così una lezione sul funzionamento delle telecronache sportive, che per loro definizione (e non per una ipotetica discriminazione) prevedono che il commentatore intervenga solo in determinati momenti per sottolineare gli aspetti più tecnici del match.

Ma “o tir a gir” di Concita de Gregorio non è stato l’unico a non andare a segno. Di seguito, anche David Parenzo ha rimediato una smentita da parte dell’ex calciatrice. Sottolineando il fatto che quest’ultima avesse commentato la finale di Euro2020 con Bizzotto in sostituzione dei colleghi Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro (bloccati dal Covid), il giornalista di La7 ha parlato di “inizio di una nuova era” tutta al femminile nel mondo del calcio. Ma la Serra lo ha gelato così: “Io sono dieci anni che faccio il commento sportivo”. Fischio finale, autogol.