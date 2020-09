Ora parla la ragazza che ha fatto perdere la testa a Ignazio: "È venuto da me come single"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati ma la fine della loro relazione non ha destato grande clamore. Hanno trascorso insieme la quarantena a Trento, nella tenuta agricola della famiglia di lui e poi qualcosa si è rotto. Forse la voglia di libertà dopo tanti mesi vissuti fianco a fianco senza pause, forse l'eccessiva gelosia per le prime uscite dopo il lockdown. Per il momento nessuno dei due ha voglia di parlare e tutto quello che si sa è frutto di indiscrezioni e di racconti di presunti testimoni. Il settimanale Chi, però, ha intervistato la ragazza che sarebbe stata il motivo dell'allontanamento dei due, che ora pare stiano cercando un riavvicinamento.

da lontano. Lei però non sembra aver ricambiato. Cecilia Rodriguez si è accorta della scena e sembra essersi piuttosto infastidita, andando così a parlare con la Leotta, scusandosi per l’atteggiamento di lui. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avrebbero poi abbandonato il locale separati

L'ipotesi che possa essere stata indirettamentea scatenare la rabbia di Cecilia Rodriguez pare essere tramontata. Nicola Santini ha raccontato a Ogni mattina, il programma di Adriana Volpe, che alcuni testimoni avrebbero raccontato una versione diversa dei fatti rispetto a quella che finora era emersa. " Ignazio guardava Diletta ", ha detto l'opinionista. Chi racconta, invece, una versione di prima mano di quanto accaduto in Costa Smeralda è, bellissima modella e chef di origine argentina che risiede a Madrid.

I due si sarebbero conosciuti in uno dei locali più alla moda della movida smeraldina. " Ignazio era con un'altra ragazza al tavolo di fronte al mio. Parlava con lei, che aveva conosciuto lì, ma guardava me. Poi un amico comune di entrambi mi ha detto che lui voleva conoscermi. Ho pensato non fosse serio un ragazzo che parla con una e fissa me. Pochi secondi ed era al mio tavolo ", ha detto Caterina al settimanale Chi. Da quel momento è iniziata la conoscenza con Ignazio Moser, che quando ha saputo della provenienza della ragazza ha iniziato a parlare nella sua stessa lingua. Come spesso accade a queste serate, i due hanno bevuto e ballato, fino a scambiarsi i contatti. Prima Instagram poi il numero di telefono. " Io non sono una ragazza da una sera e via, sia chiaro ", specifica Caterina.

A quel punto i due si tengono in contatto quotidianamente. Ignazio Moser le racconta che dopo aver girato una campagna pubblicitaria a Lisbona l'avrebbe raggiunta a Madrid. Nel frattempo lui esce allo scoperto con alcuni like alle sue foto di Instagram. " Si comporta come un corteggiatore molto carino, del resto è anche un bel ragazzo. Quindi penso che faccia sul serio e lo aspetto a Madrid ", racconta Caterina Bernal. Ma Ignazio Moser a Madrid non è mai arrivato, perché nel frattempo si è sparsa la voce di questa frequentazione, arrivata anche alle orecchie di Cecilia Rodriguez. Tramite un'amica in comune, la sorella di Belen ha cercato conferma di quanto vociferato: " Io ho confermato. Non è mica colpa mia se si è presentato single con me ".