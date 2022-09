"Ora racconto tutto". L'ira di Nuccetelli contro la Blasi dopo la diffida

La diffida, che gli avvocati di Ilary Blasi hanno fatto recapitare a casa di Alex Nuccetelli, non sembra avere sortito l'effetto desiderato. Il pr romano, l'unico che dal giorno dell'addio tra Totti e Ilary continua a fornire dettagli sulla coppia, non vuole rimanere in silenzio e con un nuovo video pubblicato sui social ha minacciato la conduttrice dell'Isola. " Sono pronto a raccontare tante altre cose. Così finalmente mi libero di tutto ", ha detto Nuccetelli, che ha addirittura accusato Ilary di avere "bloccato" la sua partecipazione in alcuni reality Mediaset.

La diffida di Ilary Blasi

Dopo mesi di dichiarazioni, notizie più o meno false e pettegolezzi, Ilary Blasi ha deciso di mettere un freno alle dichiarazioni rilasciate dal pr romano, l'unico autorizzato da Francesco Totti a parlare del matrimonio e della crisi. In questi mesi Alex Nuccetelli ha rivelato dettagli fin troppo intimi della coppia e dopo l'ultima intervista la conduttrice dell'Isola dei famosi ha deciso di passare la palla nelle mani dei suoi avvocati.

L'avvocato della Blasi, Alessandro Simeone, ha così diffidato Alex Nuccetelli " a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio ". In sintesi il personal trainer capitolino avrebbe dovuto chiudere la bocca per non incorrere in ulteriori grane legali, ma in realtà ha fatto sapere di essere pronto a fornire ulteriori dettagli contro Ilary Blasi.

La reazione di Nuccetelli alla diffida

In un video pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram, il pr romano ha utilizzato toni forti contro la conduttrice dell'Isola, rivangando vecchie storie sul suo ruolo nella conoscenza tra lei e il Pupone: " Farmi scrivere dagli avvocati e procedere contro di me, significa procedere contro una persona povera. Signora Ilary Blasi, le ricordo che la nostra conoscenza e il nostro incontro hanno letteralmente cambiato in positivo la sua vita, ma non la mia che ha avuto difficoltà abnormi ".