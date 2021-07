Tommaso Zorzi ha perso il buon senso e si fa le foto dalla tazza del bagno

Al peggio non c'è limite, soprattutto sui social network e l'ultimo selfie pubblicato da Tommaso Zorzi su Instagram ne è la riprova. L'ex gieffino ha condiviso con i suoi fan lo scatto dal bagno pubblico di un aereo, sul quale si trovava, per documentare un malessere che lo ha colpito durante il suo viaggio. Com'era prevedibile l'immagine non è stata affatto apprezzata dagli utenti del web, che hanno duramente criticato l'influencer milanese.

La polemica social si è scatenata subito dopo la pubblicazione della foto nelle storie del suo profilo Instagram. Tommaso Zorzi ha documentato il suo viaggio verso la Sardegna con una serie di video. A colpire l'attenzione degli internauti è stata però l'immagine in cui l'influencer si mostra nel bagno pubblico del volo per Olbia. Un selfie dall'alto in cui si vedono le sue gambe e chiaramente la sua posizione da seduto sul gabinetto con pantaloni e slip calati. Una foto di cattivo gusto che non ha tardato a fare il giro del web, scatenando le proteste e le critiche: " Spero che non sia un nuovo format televisivo", "Che è sta cafonata?", "No word.... Trash infinito.... ".

Tommaso Zorzi è stato letteralmente travolto dall'ondata di disgusto degli utenti di Twitter e Instagram e tra le varie critiche non sono mancati gli affondi sulla sua voglia di protagonismo: "Che finaccia, ma non mi sorprende, chissà cosa si inventerà per far parlare di sé", "Povera Italia… espressione di un degrado culturale ai massimi livelli", "Non ha più niente da dire/dare è al capolinea ". Decine di commenti negativi che non hanno risparmiato l'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip.

Che il gesto sia andato un po' oltre la decenza e il buon gusto lo ha capito anche Zorzi, che però non ha cancellato le sue storie. L'influencer milanese ha scelto invece di ironizzare sul suo selfie, commentando così la scelta: " Certo documentare i tuoi bisogni fisiologici davanti a due milioni di persone è da "king' ". Un milione e novecento follower che lo seguono sui suoi canali social e con i quali l'ex gieffino condivide proprio tutto, anche se forse qualcosa andrebbe lasciato privato. E a dirlo stavolta sono stati proprio i suoi seguaci.