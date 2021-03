"Non affittano la casa a gente dello spettacolo". ​Lo strano caso a Zorzi

Momento d'oro per Tommaso Zorzi che, dopo aver trionfato al Grande Fratello Vip, è sbarcato all'Isola dei Famosi nelle vesti di opinionista. Non tutto però sembra procedere per il verso giusto e l'influencer, che nelle ultime settimane si è messo alla ricerca di una nuova abitazione, si è scontrato con la dura realtà e si è visto rifilare un secco "no" da uno dei proprietari di immobile.



Negli scorsi giorni Tommaso Zorzi ha fatto sapere ai suoi follower di aver trovato la casa perfetta per le sue esigenze. Una sistemazione in centro a Milano che l'agenzia immobiliare, alla quale si era affidato, gli aveva mostrato subito dopo l'uscita da Gf Vip. Attraverso le storie del suo profilo Instagram, l'influencer si era detto entusiasta della casa e ai fan aveva svelato di essere in attesa di una risposta da parte del locatario. Con l'inizio dell'avventura all'Isola, dove Zorzi si è già scontrato con Akash Kumar, i progetti sono però passati in secondo piano. Fino a poche ore fa quando Tommaso ha ricevuto una risposta dall'agenzia immboliare, che però non era quella desiderata.

Sto andando a vedere quella che quasi sicuramente sarà casa nuova. Sono un po' emozionato quindi fatemi un in bocca al lupo

Il proprietario dell'appartamento che Zorzi avrebbe voluto affittare ha rifiutato la proposta dell'ex gieffino, dando una motivazione singolare al suo "no": niente affittuari famosi e in particolare personaggi del mondo dello spettacolo. Una vera e propria delusione per l'influencer lombardo che, nei giorni scorsi, aveva dato quasi per fatto l'accordo : "".

Invece nulla è andato secondo i piani. A spiegare l'accaduto è stato lo stesso Tommaso sempre attraverso i social: " Scusatemi se ero un po' assente, ma mi hanno chiamato stamattina dall'agenzia immobiliare per dirmi che la casa che volevo, il proprietario non l'affitta a gente dello spettacolo ". Tutta la popolarità ottenuta dalla recente partecipazione a Grande Fratello Vip sta giocando un brutto scherzo a Tommaso che, sempre sul web, non ha nascosto il suo disappunto, sottolineando quanto il rifiuto del proprietario sia stato per lui incomprensibile. " Non ho ancora capito bene cosa vuol dire - ha concluso Zorzi nelle Storie di Instagram - ma manteniamo la calma. Quindi siamo da capo a dodici e dobbiamo trovare una casa ".