"Ossessionato da me", "È invidioso...". Fedez e Belen pungono Corona

Metti insieme Fedez, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona e la polemica è servita. Lo sa bene il marito di Chiara Ferragni, che è in pessimi rapporti con l'ex re dei paparazzi ma, furbescamente, ha deciso di invitare nel suo podcast la sua ex fidanzata, nonché l'argentina più seguita d'Italia. Poteva mai non uscire l'argomento Corona? Ovviamente no ed è stato proprio Fedez a tirarlo fuori, quasi all'improvviso, spiazzando l'argentina. E l'ex dei paparazzi poteva mai perdere l'occasione di replicare a uno dei suoi "nemici" più famosi? Ovviamente no, ed ecco il botta e risposta. Per molti, tutto calcolato.

Tutto è nato quando Belen, durante l'intervista, ha raccontato l'incontro con Fabrizio Corona e l'inizio della loro storia, che è durata dal 2009 al 2012. Troppo ghiotta per Fedez l'occasione per non mettersi al centro dell'attenzione: " Sai che lui mi odia? ". Spiazzata da quell'uscita improvvisa, l'argentina ha provato a mettere una pezza: " Ma non penso ti odi... ". Piatto ricco per Fedez, che ha potuto fare la sua invettiva contro Corona, condita da un numero imprecisato di parolacce, forse perché fa più "cool" metterne una in mezzo a ogni altra parola: " Ogni giorno fa una cazzo di storia contro di me, è ossessionato. Che cazzo di ossessione ha nei miei confronti? Perché ho più tatuaggi di lui? Ma fatteli altri due così non rompi i coglioni. Non c’ha un cazzo da fare… Vabbè ".

Belen a quel punto ha cercato di stare al gioco, avvallando l'ipotesi di Fedez sui tatuaggi e rivelando quello che a suo dire sarebbe il modus operandi di Corona: " Non penso che ti odi. Ma tu lo sai che il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie? È invidioso perché sei più tatuato di lui. Quando ero fidanzata con lui gli ho detto che poteva fare prima a tatuarsi la lista della spesa. Lui non sta proprio apposto ma gli voglio bene con tutti i suoi difetti. Ce l’ha un po’ con tutti e lo fa per fare notizia, una strategia che non ha mai abbandonato ".