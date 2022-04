Disse "ebeti" ai Ferragnez: Corona imputato per diffamazione

Per Fabrizio Corona si apre la strada all'udienza preliminare per le offese rivolte, nel 2020, a Fedez e Chiara Ferragni. Il gip Chiara Cipolla ha disposto l'imputazione coatta per diffamazione a carico dell'ex re dei paparazzi. Non è la prima volta che Corona finisce al centro della polemica per le affermazioni contro la coppia, ma questa volta le sue parole potrebbero costargli care a livello giudiziario.

La vicenda risale al 2020. Fabrizio Corona stava rilasciando un'intervista e parlando dei volti influenti dell'anno aveva citato i Ferragnez. In quell'occasione il fotografo dei vip definì la coppia " ebeti " e, alludendo alla loro relazione e alla gravidanza della Ferragni, aveva dichiarato che i due avrebbero programmato a fini editoriali il sesso della piccola. Insinuazioni per le quali Fedez e Chiara Ferragni lo avevano querelato.

La procura di Milano aveva però chiesto l'archiviazione della querela avanzata anche nei confronti del giornalista, che aveva realizzato l'intervista. " Espressioni talmente generiche e grossolane e pertanto frutto di personali e provocatorie supposizioni da non avere contenuto diffamatorio ", le aveva definite il pm Francesca Crupi. Gli avvocati della coppia - Gabriele Minniti, legale di Chiara Ferragni e Andrea Pietrolucci, legale di Fedez - hanno presentato però un'opposizione, che il gip Chiara Cipolla ha accolto, ordinando al pm di formulare l'imputazione coatta a carico di Corona la cui " abitudine alla volgarità e alla scurrilità non elide il contenuto offensivo delle parole ma anzi lo amplifica ", ha motivato il gip.