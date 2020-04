Pago fugge dalla Sardegna per riabbracciare il figlio a Roma

Pago lo aveva detto e così è stato: “Appena avrò la possibilità verrò da te anche strisciando e a costo di mettermi la tuta da palombaro”. La tuta non è servita, è stato sufficiente un aereo di linea semi vuoto per consentirgli di raggiungere l’adorato figlio Nicola, che vive a Roma con la madre. Nelle scorse ore Pacifico Settembre si è imbarcato sul primo aereo diretto verso la capitale per poter trascorrere qualche giorno insieme al suo Nicolino e alla ex moglie Miriana Trevisan.

Tre settimane fa Pago aveva affidato ai social network uno straziante messaggio per il figlio. Attraverso la sua pagina Instagram aveva confessato tutta la sua tristezza nel dover vivere la quarantena separato da Nicola. Il cantante si era detto però pronto ad azzerare le distanze appena possibile e l’occasione è arrivata con le festività pasquali. Pago ha deciso, così, di lasciare in Sardegna la fidanzata Serena Enardu per raggiungere la terra ferma.

Nonostante le restrizioni governative in vigore, causa pandemia da coronavirus, Pago è riuscito a raggiungere l’aeroporto di Cagliari in piena notte e prendere l’unico volo disponibile per Roma Fiumicino. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha documentato tutte le fasi del suo viaggio verso la capitale con alcuni scatti e video condivisi nelle storie del suo account Instagram, mostrando aeroporti deserti e un aereo semi vuoto. Con indosso la mascherina, Pago è salito a bordo del velivolo insieme a una decina di persone, commentando quanta " tristezza" ci fosse nella desolazione dell’aeroporto e della situazione.