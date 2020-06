Lite tra Pago e Serena "Sei un senza p..."

Pago e Serena Enardu si sono lasciati, ancora. La love story più chiacchierata dell'inverno, grazie alle vicissitudini del Grande Fratello Vip, sembra si sia di nuovo allontanata ma stavolta pare sia quella definitiva. L'influencer sarda aveva fatto di tutto per recuperare il rapporto con il cantante, si era presentata nella Casa per provare a riconquistare il suo cuore dopo i fatti di Temptation Island e sembrava esserci riuscita. Ma qualcosa, dopo la fine del reality e con l'inizio del lockdown, è cambiato in modo irreparabile. Dopo l'annuncio social di Serena Enardu, i due hanno rilasciato poche dichiarazioni ma Pago ha voluto condividere con il settimanale Chi uno stralcio della lettera che sarà presente nel libro di prossima pubblicazione.

La separazione della coppia a Temptation Island aveva fatto molto discutere per la vicinanza di Serena Enardu con il corteggiatore Alessandro Graziani. Pago non era riuscito a sorvolare sugli atteggiamenti complici dei due e si era creata un'ampia frattura nel loro rapporto, risanata solo con la pazienza dell'influencer che, dopo mesi di attesa e di tentativi di riconciliazione, aveva trovato nel Grande Fratello Vip la sua occasione. La convivenza forzata nella Casa e le lunghe ore trascorse a chiacchierare avevano fatto cedere Pago, pronto a dare una seconda possibilità a Serena, ma sono bastate poche settimane affinché quella relazione, rimessa in piedi forse troppo in fretta e senza convizione, andasse nuovamente in frantumi, stavolta per sempre. " È il 22 aprile. Il mio cuore non batte più come prima. Nei capitoli consegnati a febbraio, prima del coronavirus, tu lo sai che ero pronto a convolare a nozze" , scrive Pago nella lettera consegnata al settimanale Chi. Tra le righe della missiva, il cantante si rivolge direttamente a Serena e ammette che la quarantena per loro è stata un banco di prova troppo grande per loro, che non sono riusciti a superarlo.

" Sono tornate fuori tutte le vecchie problematiche che fondamentalmente tu non hai mai cancellato dentro il tuo cuore, in profondità, con una rabbia che non si cancellerà mai ", svela Pago, che nella missiva rivela quando è stato il vero punto di non ritorno della loro relazione. " L'11 maggio crollo. [...] Prendo lo smartphone in mano e lo sblocco. Guardando la lista dei messaggi su Whatsapp, corro velocemente sotto il nome Ale con accanto un emoticon con un orsetto ", questo il racconto di Pago di quel momento che ha cambiato per sempre la sua relazione con Serena. Il cantante, poi, entra nei dettagli: " Quello che leggo, quello che ascolto, è un qualcosa che non mi fa nemmeno male. È solo una realtà di m... che devo accettare. Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni, in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d'amore ". Pago è un fiume in piena nel suo racconto, nel quale spiega che dopo aver fatto un confronto ha notato che la storia con Alessandro Graziani combaciava cronologicamente con il periodo nel quale Serena cercava di tornare con lui.