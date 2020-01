The Pale Horse di Agatha Christie diventa una miniserie tv Amazon

Dalla penna di Agatha Christie alla miniserie tv di Amazon Prime Video: The Pale Horse è il prossimo titolo crime che vede come protagonista Rufus Sewell.

The Pale Horse, la trama

La trama della prossima serie targata Amazon si basa sull’omonimo libro giallo del 1961 della famosa scrittrice del genere Agatha Christie. La storia racconta la ricerca della verità circa il responsabile di misteriosi omicidi, tra cui quello di Jessie Davis, da cui origina la serie. Il detective Lejeune, a capo delle indagini, convoca lo scrittore Mark Easterbrook: lui non conosceva la signora Davis ma a quanto pare lei sì.

La polizia infatti segue una pista legata ad una strana lista di nomi ritrovata in una scarpa del cadavere della donna. Nel foglio viene riportato un elenco di persone, tutte decedute, ma senza altro legame tra di loro. Nell’inquietante lista c’è anche il nome dello scrittore Mark Easterbrook, il quale, potenziale prossima vittima, inizierà quindi ad indagare sulla vicenda, finendo anche per aver a che fare con tre presunte streghe.

Cast e produzione

Nel ruolo del protagonista di The Pale Horse, cioè lo scrittore Mark Easterbrook, vedremo Rufus Sewell, nuovamente in un titolo di Amazon dopo il successo de L’Uomo nell’Alto Castello, serie conclusasi alcuni mesi fa. L’attore sarà affiancato da Sean Pertwee (Alfred Pennyworth nella serie tv Gotham) che vestirà i panni dell’investigatore Lejeune; Madeleine Bowyer sarà in quelli della signora Davis ed Henry Lloyd-Hughes (Killing Eve) in quelli di David Ardingly. Nel cast inoltre anche Georgina Campbell, Bertie Carvel, Kathy Kiera Clarke e Sheila Atim.

Alla sceneggiatura una delle principali fautrici del successo seriale dei racconti di Agatha Christie, cioè Sarah Phelps. La sceneggiatrice ha già portato sullo schermo nel formato serie tv altri famosi romanzi gialli della scrittrice britannica: Dieci piccoli indiani, Testimone d’accusa, Le due verità e La serie infernale, con quest’ultima in particolare che ha visto John Malkovich nel ruolo del celebre Hercule Poirot. La regia di The Pale Horse, che dovrebbe essere composta da soli due episodi, è affidata invece alla regista Leonora Lonsdale.

Quando esce e dove vedere The Pale Horse

La miniserie tv è una produzione che vede collaborare Amazon Prime Video e il canale britannico BBC. In Italia verrà quindi distribuita dalla piattaforma streaming di Jeff Bezos a partire dal prossimo 13 marzo.

In vista della sua uscita è stato rilasciato il primo trailer che mostra l’ambientazione della storia negli anni ’60 ed il coinvolgimento del protagonista tra omicidi e stregoneria, razionalità e superstizione.