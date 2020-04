Paola e Paolo punzecchiano Andrea: "Se lo è fatto 2 volte il bagno con Adriana"

C'è grande attesa per la finale del Grande fratello vip, giunto alla sua quarta edizione e condotto da Alfonso Signorini, che sarà disputata tra i 4 finalisti Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. A cui, in diretta, si aggiungeranno altri due finalisti scelti dal pubblico, tra i gieffini finiti all'ultima prova televoto del reality stabilita in semifinale: Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia e Andrea Denver. Quest'ultimo è tornato al centro dell'attenzione mediatica, in queste ore, per via di alcune indiscrezioni trapelate in rete circa il suo rapporto maturato tra le mura della Casa con l'ormai ex coinquilina, Adriana Volpe. La quale ha lasciato il gioco dello spin-off del Gf dedicato alle celebrità, per via dell'aggravamento delle condizioni di salute del suocero, Ernesto Parli - provocato dall'infezione da coronavirus contratta dall'uomo- venuto recentemente a mancare in Svizzera.

Nello specifico, durante il daytime settimanale del Gf vip, il bel Denver si è intrattenuto a parlare con Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro, che lo hanno punzecchiato a più riprese circa la sua condotta assunta durante e dopo la fine della permanenza della Volpe nella Casa più spiata d'Italia. "Tu il bagno però martedì sera te lo devi fare", ha così esordito Paola, pungolando Denver in vista della finale del Gf vip che andrà in onda in prima serata su Canale 5, mercoledì 8 aprile.

"Se l'è fatto con Adriana" , è poi intervenuto Paolo, alludendo al rapporto maturato tra Andrea e Adriana nel corso del gioco. E Paola ha ribattuto, ironizzando sul conto del modello: "Ah, con Adriana ci è entrato! Hai capito!". Rimasto del tutto imbarazzato, all'ascolto delle parole dei due compagni d'avventura, Andrea ha, tuttavia, ammesso: "Con Adriana sì, 2 volte".

La confidenza intimista fatta da Denver ai coinquilini Paolo e Paola è, intanto, mostrata in un video, condiviso da un utente su Twitter. Che sta divertendo molto il web e a margine del quale non sono mancati i commenti sibillini, di chi alluderebbe ad una probabile cotta di Denver per la Volpe. Tra cui, emergono i seguenti messaggi: "Quindi, quante volte? Non ho capito."; "Ah ma quindi con chi se l'è fatto il bagno? Non ho capito".

Non è la prima volta che Denver finisce al centro del gossip, per via del suo rapporto maturato con la Volpe al Gf vip. Nel corso della permanenza della conduttrice nella Casa, Denver e quest'ultima erano stati chiamati dalla produzione del reality a posare insieme e in costume da bagno, per la realizzazione di una foto, che rappresentasse il mese di giugno per il calendario del Gf vip 4.

La collaborazione di Denver e la Volpe in questione - a detta di Zequila- avrebbe potuto di lì a poco scatenare la gelosia dei rispettivi partner dei due coinquilini. Quest'ultimi erano apparsi a loro agio nei panni di modelli per il calendario targato Gf vip 4. "Ho visto questi corpi avvinghiati… -aveva dichiarato in confessionale, al Gf vip, l'allora gieffino Antonio Zequila -. L'occasione fa l’uomo ladro e anche la donna. Si vede che lei ad Andrea piace... Adriana ci gioca, ma l’ormone è l’ormone, è sia maschio che femmina”.