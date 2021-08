Paola Ferrari lascia la Rai: "Mi dicono che sono vecchia"

Addio, pensionamento, turnover. Chiamatelo come volete ma Paola Ferrari ha deciso: con i mondiali 2022 in Qatar la sua trentennale esperienza televisiva si concluderà. " Basta, mi dicono che sono vecchia - ha raccontato al settimanale Oggi - accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti ". Alla soglia dei 61 anni, che compirà il prossimo ottobre, la Ferrari è pronta a congedarsi dalla Rai, dove lavora dal 1990.

Oltre trenta anni di carriera televisiva, per lo più nell'ambito sportivo, che le hanno regalato momenti di gioia (come l'ultima vittoria agli Europei degli Azzurri), altri di difficoltà (quando la Rai ha perso i diritti della Champions League e della Coppa Italia), ma anche siparietti imbarazzanti per colpa della sua prorompente fisicità. L'accavallamento di gambe in stile Sharon Stone durante uno dei match di Euro 2020 l'ha fatta finire sulle tv di mezzo mondo: " Avessi voluto farlo apposta, non sarebbe riuscito meglio. Mi sono divertita tantissimo, mi hanno scritto dalla Thailandia, dall'America ".

Quello che è certo è che questa sarà l'ultima stagione tv di Paola Ferrari, che si appresta a seguire per l'ultima volta le gesta della Nazionale destinazione Qatar per i mondiali. Dopo per lei si apriranno le porte del grande schermo. " Mi dedicherò a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano ", ha rivelato alla rivista. L'addio alla Rai arriva non senza qualche punzecchiatura ai vertici di viale Mazzini: " Dopo gli Europei di calcio e le Olimpiadi di Tokyo, il messaggio degli italiani alla Rai è molto chiaro: vogliamo lo sport in chiaro, ci piace vederlo sulla Rai. Lo sport è importante per gli italiani, accresce l'orgoglio nazionale, la voglia di rinaschia: perciò meglio tagliare uno show e usare quel badget per regalare dello sport in chiaro ".