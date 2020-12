Il commovente addio di Paola Perego al padre

Paola Perego ha rotto il silenzio e ha scelto i social network per rivolgersi, per l'ultima volta, al padre morto. L'uomo, Pietro Perego, 90 anni, si è spento in seguito a complicazioni dovute al contagio da coronavirus. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della presentatrice: " Non c'è mai un momento giusto per dirsi addio, non c'è una età in cui il distacco può essere meno doloroso ".

A poche ore dall'annuncio della morte della figura paterna, Paola Perego ha affidato al web un toccante messaggio di addio. La conduttrice ha scelto di rivolgersi proprio a lui per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. " Questo strappo, così forte e profondo - ha scritto su Instagram la Perego - adesso fa davvero male caro papà ". La popolare conduttrice di Rai Due non ha nascosto il dolore e la difficoltà nell'accettare la morte dell'uomo, che da tempo si trovava sulla sedia a rotelle per colpa di una patologia pregressa. Il Covid-19 lo aveva contagiato a fine novembre e non gli ha lasciato scampo, gettando nello sconforto l'intera famiglia.

Per fortuna a cullarci in questa tristezza ci sono i ricordi, ricordi di una vita intera, di giri in bicicletta, di filastrocche assurde cantante ai tuoi nipoti, di baci rubati quando nessuno ti vedeva, perché tu eri stoico ed eroico, e la tua dolcezza non la mettevi mai troppo in mostra. Oggi abbiamo riso ripensando alle tue battute, abbiamo pianto pensando di non poter più sentire la tua voce

Nelle ultime settimane Paola Perego aveva fatto sapere di esser molto preoccupata dalle condizioni di salute dei genitori, entrambi contagiati dal virus, e di essere in pena soprattutto per le sorti del padre già malato. Dopo la notizia del decesso la conduttrice si è chiusa nel silenzio e solo poche ore fa ha deciso di parlare pubblicamente. In mezzo a tantoPaola Perego ha voluto ricordare, però, anche i momenti belli trascorsi insieme al padre Pietro. Momenti che rimarranno impressi nella memoria: "".