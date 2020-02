Paolo Ciavarro ha bestemmiato? I fan lo difendono

Nuovo caso di presunta bestemmia nella casa del Grande Fratello Vip: al centro della polemica, questa volta, è finito Paolo Ciavarro.

Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, che fino ad oggi si è distinto per educazione e simpatia all’interno del reality show di Canale 5, è stato accusato da alcuni utenti della rete di aver pronunciato una imprecazione che potrebbe valergli l’immediata squalifica dal Gf Vip. Paolo, che ha già dovuto fare i conti con l'espulsione di Clizia Incorvaia, donna della quale si è innamorato proprio nella Casa, potrebbe essere costretto a fare i conti con un’accusa, forse molto più grave dell’uscita dalla porta rossa della sua amata.

Secondo i video che hanno iniziato a circolare sul web, Ciavarro si sarebbe lasciato scappare un “por.. d..” durante una doccia con Andrea Montovoli, anche lui appena uscito dalla Casa di Canale 5 per scelta personale. Ciò che risulta molto chiaro alle orecchie di chi ascolta è la frase “continua ad uscire schiuma ovunque”, mentre la presunta bestemmia di Paolo è abbastanza difficile da decifrare.

Dopo i video iniziati a circolare su Twitter accompagnati dall’hashtag che chiede la squalifica immediata anche del giovane, il popolo della rete si è spaccato in due e molti sostengono che il linciaggio cui è stato sottoposto Ciavarro sia dovuto solo ed unicamente all’amore per Clizia, non gradita da molti telespettatori. “Anche la bestemmia pur di attaccarlo, boh sembra che l’unica sua colpa sia l’amore per Clizia, se di colpa si può parlare. Ma qua si esagera”, ha scritto un utente della rete, “Raga non ha bestemmiato. Ora anche basta. Per quanto mi sia caduto, ma adesso non esageriamo”, “Non ha bestemmiato, ora va bene tutto, contenti della squalifica di Clizia, ma non esageriamo”, “Non ha bestemmiato finitela!”, si continua a leggere in rete.

Per molti, dunque, Paolo Ciavarro è innocente e dalla sua bocca non è uscita alcuna imprecazione. Non è dato sapere, però, se al momento gli autori del Gf Vip decideranno di analizzare attentamente l’audio ed, eventualmente, prendere dei provvedimenti disciplinari anche nei suoi confronti.