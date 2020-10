Paolo Conticini: "Dai social mi arrivano proposte (e video) indecenti dai fan uomini"

Amato e apprezzato al cinema e in televisione e ora acclamato sulla pista di Ballando con le stelle. È un periodo d'oro per Paolo Conticini, attore toscano, che da interprete di cinepanettoni e fiction sta conquistando il pubblico dello show del sabato sera di Milly Carlucci. Ma Conticini non è entrato nelle grazie solo dei telespettatori, ma anche dei follower social che lo tempestano di proposte oscene, foto e video indecenti.

A confessarlo è stato lui stesso intervenendo in diretta ai microfoni di Rai Radio2. Paolo Conticini è stato protagonista dell'ultima puntata de "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, e proprio qui ha svelato di essere oggetto dei desideri proibiti di seguaci e fan, non solo di sesso femminile.

L'esperienza di Ballando con le stelle sta impegnando le sue giornate tra prove e sessioni di ballo intense, una sfida che lui ha accettato con entusiasmo: " È bellissimo, è una nuova sfida, un nuovo lavoro, io non avevo mai lavorato. L'esposizione che ti dà la televisione è molto più grande del cinema ". Ma essere costantemente sotto i riflettori porta anche a conseguenze inaspettate come le avances, che le sue fan gli fanno costantemente attraverso sui profili social. Paolo Conticini ha infatti svelato di ricevere decine di messaggi al giorno, anche da uomini, che a volte superano addirittura il limite della decenza.