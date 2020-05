Paolo e Clizia si erano già visti. Barbara D’Urso li smaschera: "Perché questa sceneggiata?"

Si erano già visti, e la cosa si era saputa ed era arrivata alle orecchie di Barbara D’Urso che ormai da mesi, seguiva la coppia formatasi al “ Grande Fratello Vip ” tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Per loro, a “ Live Non è la D’Urso ”, era stata organizzato un incontro, quello che doveva essere il primo dopo il lockdown e l’uscita di entrambi dalla Casa del GF, ma con un colpo di scena la presentatrice ha detto loro che era venuta a conoscenza che i due si erano già incontrati e ha chiesto spiegazioni.

Erano giorni che era stato annunciato il loro incontro d’amore, e nella puntata sarebbe dovuta andare in onda tutta l'emozione di due giovani fidanzati che non si vedono tra tre mesi, ma dopo aver mantenuto il segreto per tutta la puntata quando si è parlato di loro Barbara a chiesto ad entrambi le loro emozioni, e soprattutto da quanto tempo non si vedessero e quando Paolo ha detto tre mesi Barbara diventata per un secondo seria li ha interrotti: “ Paolo, Clizia voi mi confermate che non vi vedete dal 23 febbraio, ma allora perché, io ho ricevuto alle 19 un messaggio in camerino a cui non ho voluto credere, ma che poi in realtà è risultato vero, cioè che voi vi siete già visti? ”

Gelo e l’imbarazzo tra i due tenuti fino a quel momento lontani l’uno dall’altra, soprattutto da parte di Paolo Ciavarro, visibilmente in difficoltà che inizialmente tenta di negare l’accaduto. Ma Barbara è implacabile; “ Io so che vi siete visti per un servizio fotografico. Quindi se avete fatto delle foto perchè siamo qui a fare una sceneggiata? Io non voglio prende in giro il mio pubblico, io sono dalla parte vostra e lo sapete, però sono rimasta male, perchè se avete fatto delle foto ieri raccontare alla gente che non vi vedete da tre mesi non mi piace, io non voglio fare una cosa finta. Ci sono rimasta male non averlo saputo”