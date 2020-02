Parasite, la HBO vuole Mark Ruffalo come protagonista della serie tv

Dopo il successo raccolto con il film Parasite, il regista Bong Joon-ho realizzerà una serie tv per la HBO che vuole Mark Ruffalo a guidare il cast.

Parasite, il film premio Oscar

La stagione dei premi dedicati al mondo del cinema, ed in particolare i recenti Oscar, hanno certificato quello che il pubblico e la critica avevano già avuto modo di dire, cioè che Parasite è il film rivelazione del 2019. La pellicola infatti ha vinto ben quattro statuette: miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura originale e miglior film straniero.

Una storia adrenalinica che porta la firma di Bong Joon-ho, regista sud coreano che in passato ha realizzato altri titoli interessanti, con trame piene di significato, da The Host e Madre, fino a Snowpiercier, prima pellicola americana che vide protagonista Chris Evans.

Parasite ha mostrato uno spaccato della situazione sociale in Sud Corea, con una condizione che tuttavia può essere applicata anche in altre realtà. Nel film, i protagonisti sono i membri della famiglia Kim i quali decidono di sostituirsi ad altre persone per insinuarsi nella casa e nella vita di una ricca famiglia, cercando così di sfuggire alla loro condizione di degrado.

Le novità sulla serie tv di Parasite

Il successo di Parasite ha scatenato un’agguerrita sfida da parte dei maggiori canali e delle piattaforme streaming, tra cui Netflix, per aggiudicarsi da Bong Joon-ho - che è anche sceneggiatore della storia - la realizzazione di una serie tv su quanto raccontato nel film. A spuntarla sappiamo che alla fine è stata la HBO, autorevole canale statunitense che ha convinto il regista sud coreano per i suoi prodotti di grande qualità, come sottolineato dallo stesso citando per l’appunto Succession, uno dei suoi acclamati titoli.

Ad occuparsi della sua trasposizione seriale, al fianco dello stesso Bong Joon-ho, ci sarà Adam McKay, produttore proprio di Succession, nonché sceneggiatore premio Oscar per La grande scommessa e regista di quest’ultimo e di Vice - L’uomo nell’ombra.

Non è del tutto chiaro come la serie tv di Parasite sarà collegata alle vicende del film, se come sequel o remake ambientato in un altro paese. Il regista per il momento ha solo dichiaro che tutte le sue idee circa Parasite non hanno trovato spazio nelle due ore del film visto al cinema e che quindi, con la serie tv HBO, verrà approfondito l’universo di Parasite. La sceneggiatura è già avviata e sappiamo che si tratterà di una miniserie tv composta da sei episodi di circa un’ora ciascuno. La serie sarà così strutturata per necessità, anche se il regista pensa alla storia come ad un unico film lungo sei ore.

La novità più recente però riguarda il possibile protagonista della storia. Le ultime notizie infatti danno per favorito Mark Ruffalo che, qualora la serie tv fosse una sorta di remake, potrebbe quindi ricoprire il ruolo che nel film è stato affidato all’attore Song Kang-ho, cioè il padre della famiglia “parassita”. Ricordiamo infine che Mark Ruffalo sarà impegnato proprio per il canale HBO con la prossima serie tv I Know This Much Is True, si tratta di una collaborazione destinata a proseguire anche per Parasite?