Pardo chiede scusa. Mediaset ringrazia

Una lettera di scuse a Mediaset per aver rifiutato un contratto di esclusiva. Ad inviarla è stata il giornalista Pierluigi Pardo, che ha pubblicato un video sui propri social network in cui spiega le cause del suo addio all'emittente, avvenuto lo scorso anno dopo 11 anni di collaborazione. Mediaset ha ringraziato Pardo per la franchezza e ha deciso di ripubblicare il testo. «Qualcuno ricorderà - ha scritto Pardo - che lo scorso anno il mio addio a Mediaset non è stato il più sereno al mondo. Bene, volevo dirvi che ho scritto una lettera all'editore Pier Silvio Berlusconi. Una lettera di scuse per non aver firmato il contratto di esclusiva che mi era stato proposto e per il quale mi ero impegnato. Ma ho cambiato idea quando mi sono reso conto che non c'era quella deroga, presente nelle tre stagioni precedenti, per poter fare la telecronaca di una partita settimanale di campionato su Dazn». «La verità è che io a Mediaset sono stato benissimo. Ho passato 11 anni fantastici, sono cresciuto tanto. Tutto questo grazie a un'azienda che mi ha aiutato, che mi è stata vicina e che non è stata solo un'azienda ma anche una famiglia. Penso ai ragazzi dello Sport, Alberto, Yves, i ragazzi della redazione sportiva e anche tantissime persone che magari non sono conosciute ma che contribuiscono, assieme ovviamente all'editore, regista di tutto questo, al successo della squadra. In un clima, ripeto, davvero di famiglia che ho avuto la fortuna e il privilegio di poter vivere per 11 anni. Ci tenevo a dirlo, mi sembrava giusto. Vi saluto, ciao».