"Quella parola là": Magalli alimenta ancora la polemica con la Volpe

Finirà mai la guerriglia a distanza tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe? Al momento non si intravedono segni di armistizio, anzi. Tra i due i rapporti sono sempre più aspri e più tesi e le scaramucce non si contano più. Il senso di tutto questo sfugge ai più, anche perché ormai da anni il conduttore e l'opinionista vanno avanti così e il pubblico da casa sembra mostrare segni di insofferenza davanti ai loro dispetti. A onor del vero, per il momento è Magalli quello che stuzzica maggiormente. La Volpe si limita a non replicare o, al limite, a ricoprire per un po' il ruolo della vittima. Situazioni non eclatanti insomma, che però si protraggono in quello che sembra uno scontro a oltranza.

L'ultimo capitolo poche ore fa l'ha scritto Giancarlo Magalli, ancora lui. Il conduttore da qualche settimana è alla guida di un quiz game nel pomeriggio di Rai2. Durante uno dei giochi, Magalli si è trovato sui malgrado a dover pronunciare la parola "volpe" perché era tra quelle non indovinate. Arguzia autoriale o caso del destino? In tanti sono portati a propendere per la prima ipotesi, anche per dare un po' di linfa al programma in termini di share.

" Non voglio pensare che parola possa essere, ma lo dobbiamo dire. Ma è quella parola là! Esatto, proprio quella parola. Avreste dovuto dirla e non l’avete detta ", ha detto Giancarlo Magalli senza pronunciare nemmeno per sbaglio quella parola che corrisponde al cognome dell'opinionista del Grande fratello vip. Una presa di posizione criticata da molti quella del conduttore, che sembra più che altro essere una provocazione e un molto per alimentare una polemica che, se non venisse costantemente alimentata dalle parti, sarebbe già stata dimenticata.

Al momento Adriana Volpe ha preferito non replicare al conduttore, che solo poche settimane fa si è reso nuovamente protagonista posando per una foto assieme a Sonia Bruganelli, l'altra opinionista del Grande fratello vip. La moglie di Bonolis, pur senza essere creduta dalla maggior parte dei telespettatori, ha detto che quello scatto non era certo nato per infastidire la Volpe. Circostanza smentita dallo stesso Giancarlo Magalli che, incurante di tutto e volontariamente intenzionato ad alimentare lo scontro, ha detto che invece è stato fatto proprio per quel motivo. Anche in quell'occasione Adriana Volpe cercò di abbozzare, preferendo sedersi dal lato della vittima piuttosto che incalzare, al netto di qualche scambio social indiretto con Sonia Bruganelli.