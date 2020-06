Alba Parietti dal parrucchiere senza mascherina. "Poi a noi fai la predica"

Questa volta Alba Parietti ha fatto davvero infuriare il popolo social. Non uno ma ben tre post pubblicati su Instagram hanno scatenato l'ira dei suoi follower. Nelle scorse ore, la showgirl ha pubblicato foto e video del pomeriggio trascorso in un noto salone di bellezza milanese, scatenando la reazione indignata dei suoi fan. La colpa? Non aver indossato la mascherina né durante le foto né tanto meno nei video in cui si è immortalata prima con il suo hair stylist e poi con la truccatrice.

I follower non hanno proprio digerito l'atteggiamento leggero tenuto da Alba Parietti dopo che lei, in prima persona, si è battuta pubblicamente - e in più occasioni - affinché la gente indossasse la mascherina al chiuso come all'aperto. Più volte, infatti, Alba Parietti aveva condiviso sui suoi canali social filmati e post di sdegno contro coloro che giravano per la città senza indossare la protezione facciale, giudicando il loro comportamento addirittura "criminale". " Chi non rispetta le regole non è un incivile, è un assassino ", aveva detto poche settimane fa. La leggerezza compiuta dalla Parietti dal parrucchiere ha fatto sì che sotto i suoi post Instagram si scatenasse una vera bufera social, con commenti seccati e pungenti: " Senza mascherina nel salone, dopo tutte le tiratere di mantenere le distanze e obbligo di mascherina per evitare il contagio??? Si fa attenzione ad intermittenza...bla bla bla", "Come mai senza mascherina???? Io l’ho indossata dal parrucchiere", "Ci vuole la mascherina lo sai??", "Ha combattuto così tanto poi che fai sei senza mascherina? ".

Proprio lei che ha avuto a che fare con il coronavirus, venendo contagiata agli inizi di marzo, e che si è battuta a spada tratta per la mascherina sempre e comunque. I fan non l'hanno perdonata. Passi una foto - dove se la potrebbe essere anche abbassata o tolta per realizzare lo scatto - ma addirittura una serie e alcuni video che non hanno lasciato indifferenti i suoi seguaci. I più attenti hanno però notato altro. A guardar bene le fotografie, infatti, non solo Alba non indossa la mascherina, ma la truccatrice prima se la abbassa per sorridere all'obiettivo e poi, riposizionandola sul viso, lascia fuori il naso. Una modalità che, di fatto, risulta inutile ai fini di prevenire il contagio.