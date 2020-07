Il lussuoso party di compleanno di Meghan con tamponi per tutti

Il prossimo 4 agosto Meghan Markle toccherà la soglia dei 39 anni. Quest’ultimo anno in particolare non deve essere stato semplice per la duchessa di Sussex, impegnata nelle trattative con Buckingham Palace per la Megxit, nel trasferimento a Los Angeles con relativa ricerca di lavoro (i tabloid hanno parlato di un possibile ritorno a Hollywood della moglie del principe Harry, o di una nuova carriera nelle vesti di conferenziera). Per il momento il futuro è tutto da definire, ma una cosa sembrerebbe ormai certa. Per il suo prossimo compleanno Meghan Markle non riceverà l’onore dei rintocchi delle campane dell’Abbazia di Westminster come accaduto, invece, nel 2018 e nel 2019.

Londra rimarrà in silenzio di fronte a questa ricorrenza, visto che la duchessa ha abbandonato la corte. Del resto, come ha spiegato al Daily Mail un portavoce dell’Abbazia “le campane suonano per segnalare i compleanni dei membri senior della famiglia reale e quelli in linea diretta di successione, come i duchi di Cambridge e i loro figli”. Così vuole la tradizione. Meghan Markle, però, ha spesso cercato di infrangerle, le tradizioni e ciò l’ha portata sulla strada della Megxit. Quindi la negazione di questo omaggio potrebbe essere, almeno in parte, interpretata come una piccola vendetta della regina Elisabetta (non sappiamo ancora se le campane suoneranno per il principe Harry).

Chissà se la duchessa è rimasta colpita, o delusa dalla decisione reale. C’è anche la possibilità che la faccenda non l’abbia scalfita più di tanto. Ancora secondo il Daily Mail, infatti, Meghan starebbe organizzando il suo party di compleanno. La festa non si terrà nella villa di Los Angeles da 15 milioni di dollari in cui vivono i Sussex, prestata da Tyler Perry, bensì in un’altra dimora altrettanto sfarzosa. La casa di Oprah Winfrey a Montecito (California). Si tratta di una magione immersa nel verde, la cui costruzione in stile revival coloniale spagnolo risale al 1919. Lo scorso anno la Winfrey ha acquistato la villa per 6,85 milioni di dollari da Jeff Bridges. Una cornice perfetta per un party.

Una fonte ha rivelato al Daily Mail: “Qualunque cosa decida di fare per il suo compleanno, Meghan ha detto che sarà di basso profilo. Ha dichiarato che non vuole sembrare imprudente e irresponsabile” . La sobrietà di cui parla l’insider non sarebbe collegata tanto al lusso della festa, quanto al rispetto delle norme anti-Covid. Proprio per garantire la massima sicurezza alla sua famiglia e agli ospiti, la duchessa di Sussex avrebbe invitato solo gli amici più fidati e imposto il tampone a quelli che sceglieranno di prendere parte alla festa. Sembra anche che l’evento si terrà all’aperto, una precauzione in più in questi tempi complicati.

Per il momento, però, nessuna indiscrezione è trapelata riguardo il costo del party di compleanno della duchessa. Lo scorso anno Harry e Meghan decisero di festeggiare il 4 agosto in modo molto simile, circondati da parenti e amici, ma con una differenza sostanziale. Si trovavano a Frogmore Cottage e la probabilità che potessero abbandonare per sempre casa e ruoli ufficiali sembrava impossibile. Non sapremo mai se il 4 agosto 2019 Meghan Markle e il principe Harry avessero già in mente di cambiare vita. Forse il discorso era già stato toccato, o magari i duchi si stavano preparando per l’addio. Da quel compleanno al viaggio in Africa con relativo documentario in cui Meghan avrebbe rivelato tutto il suo disagio e l’incapacità di adattarsi alla vita di corte sarebbero passati ancora un paio di mesi.