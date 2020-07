"Harry ha chiesto aiuto a Kate". Pronto il piano di rientro a casa

Mentre Meghan "gioca" a fare la team leader apparendo sempre più spesso sul web, il principe Harry rimane a guardare. Dopo l'ultima apparizione pubblica - in occasione del Girl’s Up Summit - i sudditi di sua maestà sono sempre più convinti che il duca di Sussex non sia a suo agio negli Stati Uniti, triste, dimesso e sempre un passo dietro alla consorte. A "salvarlo", però, potrebbe essere Kate Middleton che, secondo i tabloid britannici, avrebbe ricevuto una telefonata di aiuto dal cognato, desideroso di tornare sotto l'ala protettiva della famiglia reale.



La stampa inglese ne è sicura: il principe Harry si sarebbe già stancato della vita a Los Angeles e sarebbe pronto a tornare nel Regno Unito da solo. Negli States è Meghan Markle a essere di casa, protagonista e sempre più a suo agio, mentre il principe non riesce a trovare la sua dimensione. Secondo il The Sun il duca sarebbe " passato dal sentirsi eccitato per il trasferimento in California al sentirsi segretamente torturato ".

Non solo, la recente pandemia gli avrebbe fatto aprire gli occhi sui suoi affetti più cari - dai quali è fuggito - e che ora vorrebbe poter riabbracciare. A scatenare i rumors è stata la recente uscita del libro "Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor" scritto dai corrispondenti reali Andy Tillett and Dylan Howard, secondo i quali Harry sarebbe pronto a rientrare da solo in patria.Per farlo - svela New Idea - avrebbe chiesto l'aiuto della cognata, sua storica amica e con la quale i rapporti si erano incrinati proprio con l'arrivo di Meghan Markle a palazzo. Kate Middleton non si sarebbe tirata indietro (del resto lei lo aveva avvertito in tempi non sospetti, già nel 2016) e starebbe organizzando un incontro con ile il principe William per far rientrare Harry. Il ruolo di Kate sembra essere dunque cruciale nei giochi reali, proprio ora che i sudditi l'hanno nominata uno degli esponenti reali più amati.Per il principe "ribelle" si tratterebbe dell'ennesimo passo indietro, come quello consumatosi lo scorso gennaio con la rinuncia dei Sussex ai doveri reali, che sembra dare ragione alla regina Elisabetta. La sovrana, infatti, ci aveva visto lungo e prima di lasciare andare libero (per il mondo) il nipote aveva imposto unadella Megxit allo scadere del 2020. Insomma una sorta di "visto provvisorio" per lasciare il tempo al giovane Harry di capire se quella dell'addio ai reali fosse, davvero, la soluzione giusta ai tutti i suoi eterni malesseri.