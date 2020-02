Pasquale Laricchia: "Da Barbara Alberti mi aspetto delle scuse"

Tra i quattro ex gieffini storici - Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese -, inseriti nel cast di Grande Fratello Vip 4 per celebrare il ventennale del format e in virtù del loro passato goliardico, solo Patrick ha resistito al primo mese di permanenza nella casa di Cinecittà.

Su Salvo è caduta la mannaia della squalifica per le frasi violente e sessiste, mentre Sergio e Pasquale non sono riusciti a superare l'ostacolo del televoto. Adesso, intervistato dal sito ufficiale del reality show, Laricchia parla dei suoi ex coinquilini e ne approfitta per regolare i conti con la decana della casa, Barbara Alberti.

Proprio facendo riferimento al momento dell'espulsione di Salvo e alla conseguente accusa di complicità degli ex gieffini, che avevano sorriso di fronte alle frase sessiste dell'ex pizzaiolo, la scrittrice aveva duramente criticato le parole con cui Pasquale Laricchia aveva provato a giustificarsi: "Era furibondo, ci avrebbe ucciso tutti. Esprimeva un'aggressività e un odio... Perché lui è troppo esibizionista per rinunciare a questa cosa. Però, odierà le donne, farà qualcosa di male alle donne. Ha la faccia da assassino".

La considerazione lombrosiana sulla fisiognomica di Pasquale aveva scatenato l'ira del web contro Barbara Alberti, considerata troppo violenta e troppo "protetta" dalla produzione del Gf Vip. Nonostante siano passate alcune settimane, le dichiarazioni della scrittrice continuano a far parlare e il diretto interessato non sembra ancora averle digerite. Quando gli viene chiesto se abbia qualcosa da dire alla Alberti, Pasquale Laricchia è categorico: "Assolutamente no, io non le devo dire nulla".

"Però mi aspetto delle scuse", aggiunge l'ex gieffino, evidentemente convinto che lo scontro con la scrittrice sia ancora un capitolo aperto. Adesso che Barbara ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco, ci sarà sicuramente un'occasione di chiarimento tra il ruspante palestrato pugliese e l'eterea intellettuale.

Pasquale Laricchia e le coppie del Gf Vip

Nell'intervista c'è spazio anche per un giudizio sulle coppie della Casa. A proposito del rapporto tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Pasquale ritiene che non possa sopravvivere oltre la porta rossa di Cinecittà: "Sicuramente Paolo è uno che crede nei sentimenti e anche Clizia, ma lei ha creduto anche in un sentimento che ha fuori, dove sarà la verità non lo sappiamo, vedremo".

Laricchia esprime tutta la sua perplessità anche sulla coppia composta da Pago e Serena Enardu: "Pago è molto innamorato ma Serena non la capisco fino in fondo la vedo molto più introversa di lui che invece ragiona molto per capire se il loro rapporto può continuare nel tempo".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?