Pasquale Laricchia sulle accuse dell'ex: "Lei ha un debito con me"

La scorsa domenica sera, in data 2 febbraio, è stata trasmessa la nuova diretta di Live: non è la d'Urso. L'appuntamento tv in questione del rinnovato talk-show condotto da Barbara d'Urso ha visto protagonista indiscussa un'ex coppia di gieffini storica. Parliamo della coppia originariamente formata da Pasquale Laricchia e Victoria Pennington. Le due ex glorie del Grande fratello 3 hanno parlato a Live della loro ormai naufragata storia d'amore, che è durata cinque anni. L'ex gieffina, nata a Plano (in Texas, nr) nel 1983, ha cioé confidato -in una recente intervista concessa ad un inviato di Live e trasmessa nella nuova puntata- di essere stata vittima di violenza da parte del suo storico ex. Ma Pasquale Laricchia, originario di Bari (Puglia, ndr) e classe 1972, ha rispedito alla mittente, in diretta, tutte le accuse ricevute. "C'è una piccola premessa che ho da fare -ha esordito, sul conto delle violenze denunciate dall'ex americana-. Sono importanti le carte, sono venuto qui per fare chiarezza. Mia figlia fra 10 anni verrà a sapere di questi articoli, in cui lei mi accusa di violenza. Io ho sporto una denuncia contro di lei per diffamazione. C'è un articolo, in cui lei dice: 'Ultimamente, penso sempre a lui. Pasquale perdonami! Io sono qui e sono pronta a chiedere scusa'". L'ex gieffino ha lasciato intendere a Live, quindi, che la Pennington lo avesse accusato di violenza mentendo, perché pentita di averlo lasciato. Inoltre, il diretto interessato ha indirettamente tacciato l'ex americana di aver maturato nei suoi riguardi un grande debito.



Dalla regia del format Mediaset è stato mandato in onda un filmato, che contiene le esclusive immagini dell'intervento concesso a Live, da Victoria Pennington. "La mia vita ora è bellissima-ha fatto sapere, a margine della rottura avvenuta con Pasquale-. Faccio la mamma e l'agente immobiliare in Alabama. Sin dall'inizio della storia, Pasquale è stato violento. Mi ha rotto l'anima. Dopo il Gf3, lui è impazzito. E io ho iniziato a difendermi. Ma l'ultima volta che è successo, non è andata bene... perché lui è molto più forte di me. Mi ha dato tanti colpi in testa, ho smesso di respirare". Victoria è quindi passata a raccontare il retroscena di un momento in cui avrebbe confidato, per la prima volta, ai suoi ciò che le avrebbe inferto l'ex: " Quando mi sono alzata, mi sono chiusa a chiave in bagno e ho chiamato la mia famiglia, per dire ai miei quello che succedeva davvero". E ha, poi, infierito su Laricchia: "Io ho scelto la mia vita, anziché vivere nel lusso con lui".

La Pennington è felicemente sposata dal 2015, con Justin Chittam. Tuttavia, l'ex Laricchia l'ha accusata, a Live, di avere un debito nei suoi confronti: “Il vero problema è solo uno ed è sempre legato al danaro: lei ha un debito con me. Noi avevamo una società di servizi e io ho i documenti di liquidazione della società. (…) Lei ha sperperato dei soldi, noi avevamo una s.r.l., io ero l’amministratore delegato ed eravamo al 50%: se non pagava lei, dovevo pagare io; se non pagavo io, fallivo. (…) Possiamo raggiungere anche 60, 100mila euro e lei usa la televisione per spostare l’attenzione!”.



La testimonianza riportata da Lory Del Santo contro Pasquale Laricchia