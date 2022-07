Il passato choc di Cameron Diaz: "Ho fatto il corriere della droga"

Sembra quasi un film il racconto che Cameron Diaz ha fatto dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo negli anni '90. Una giovane e bellissima sconosciuta vuole sfondare nel mondo della moda ma gli ingaggi scarseggiano e così si trova costretta a accettare un lavoro, che la porta a un passo dal carcere. Una storia surreale, ma vera che l'ha vista protagonista. " Non avevo i soldi per sopravvivere. Poi ho ottenuto un lavoro ma penso di essere stata un corriere che trasportava droga in Marocco, lo giuro su Dio ", ha confessato l'attrice, che è tornata nelle sale cinematografiche con un nuovo film dopo otto anni di assenza.

In occasione del suo ritorno sui maxi schermi nella commedia "Back in action", dove recita al fianco di Jamie Foxx, Cameron Diaz ha fatto una rivelazione scioccante sul suo passato e su come abbia rischiato di finire dietro le sbarre per contrabbando internazionale di droga. L'attrice ha raccontato di avere faticato a trovare la sua strada e di avere vissuto giorni difficili a metà degli anni '90. " Ho iniziato a lavorare come modella da catalogo - ha spiegato nel podcast Second life - e ho avuto abbastanza soldi per trasferirmi a Parigi e prendere un appartamento, che ho condiviso con una ragazza che è ancora una delle mie migliori amiche. Ma sono stata lì un anno intero e non ho lavorato un giorno ".