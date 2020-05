Lady Bonolis e il regalo extra lusso che indigna il web

Sonia Bruganelli finisce nuovamente al centro della polemica sul web. Cosa avrà mai fatto lady Bonolis per aizzare le ire del popolo social? La bella moglie del noto conduttore milionario è ricaduta nel suo passatempo preferito: lo shopping super trendy. Come qualsiasi donna, anche la Bruganelli ama farsi allettare dalle ultime novità in fatto di moda, puntando i brand più lussuosi e sperperando il conto corrente per esaudire ogni vezzo modaiolo. Evidentemente questa "mania" legittima dell'imprenditrice romana non piace a molti. Negli ultimi mesi la donna non ha perso occasione per esibire vanitosamente sul suo profilo ufficiale Instagram le sue spese folli. Poi la quarantena ha costretto a casa, e la Bruganelli ne ha approfittato per condividere con i fan scorci della sua vita privata. Ma la sua passione per la moda e l'inclinazione "spendacciona" ha sollevato il polverone polemico sulla rete. Ancora una volta Sonia Bruganelli finisce vittima degli hater e dei suoi seguaci più critici e dall'indole pragmatica.

Gli internauti hanno messo sotto accusa alcuni suoi post con annesse foto giudicate inappropriate e di pessimo gusto, considerata la contingenza attuale negativa. La consorte di Paolo Bonolis è stata fatta bersaglio di critiche pesanti, scatenando un'accesa querelle. L'ultima idea di pubblicare un nuovo sfizio extra chic su Instagram non è stata proprio mandata giù. Ecco che l'avvenente soubrette ha toppato di nuovo. Ma cosa ha indignato i fan di Miss Bonolis? Quello che viene condannato è il modo eccessivamente ostentato di esibire il benessere econimico. Critiche che la Bruganelli incassa già da tempo, ma che nella fase di lockdown si sono esacerbate, provocando lo sconcerto e l'indignazione contro di lei. La stragrande maggiornaza dei follower considera avventato e spropositato un simile atteggiamento e le voci contrarie non si sono risparmiate ad attaccarla con veemenza. Al centro dell'indignazione della platea social una delle sue ultime istantanee postate su Instagram. La vita lussuriosa di lady Bonolis suscita rabbia e fa gridare allo scandalo.

Sonia Bruganelli e le sue spese pazze super lusso sollevano la polemica social

La fase 2 dell'emergenza sanitaria, oltre il massacro di vite umane, ha dato avvio a una nuova ondata di crisi economica. E gli italiani stanno patendo giorno dopo giorno, vivendo in ristrettezze e facendo grandi sacrifici per tirare avanti. Non si può certamente biasimare, dunque, chi difronte alla vita dispendiosa e ai beni super lusso dei vip,, come Sonia Bruganelli, non interessati da tale problematica, va su tutte le furie. Per coloro è uno sbattere in faccia ai poveri la loro ricchezza superflua. Avvezza agli attacchi sul web,, l'ex showgirl, incurante delle critiche, ha postato una foto che promuove un prodotto costoso, corredato da una didascalia: " Pensieri che ti fanno sentire bene ". La povera Bruganelli viene issata sulla croce, divenendo bersaglio degli insulti pungenti. Il nuovo vezzo che Sonia Bruganelli si è concessa: un regalo super lusso di un celebre brand. L'oggetto della discordia è un profumo firmato Chanel, che ha urtato la sensibilità e "stuzzicato" l'orgoglio degli italiani di classe media.

La Bruganelli, reduce da polemiche dello stesso tenore, si è andata a ricacciare nell'ennesima bufera social: travolta da una sfilza di attacchi furiosi, attirando su di sé le antipatie di chi non da parte del suo mondo dorato e non può godere dei suoi privilegi. Pur se adorano stare al centro dell'attenzione mediatica e del pubblico, e consci dei meccanismi spietati dello star system, i cosiddetti vip ne risentono delle critiche vessatorie. E sui social network i follower, sentendosi protetti dall'anonimato, sferrano i loro duri attacchi senza alcuno scrupolo. Gran parte degli utenti ha giudicato fuori luogo e superficiale l'atteggiamento della Bruganelli, soprattutto, in tale momeno difficile per le finanze di tanti italiani. L'indignazione generalizzata dei fan non si è fatta attendere.

Molti hanno letto il gesto dell'imprenditrice romana come un fare sfoggio gratuito dei propri beni e del proprio tenore di vita sfarzoso. Anche se la moglie del ricchissimo conduttore Mediaset può pemettersi uno stile di vita agiato e un profumo dal prezzo esorbitante, a parere dei fan, è sembrato inappropriato per chi è stretto nelle tenaglie e nella morsa della crisi economica. Insomma, per i fan non è parso sensibile verso chi versa nella miseria e nel disagio. La mitragliata di commenti ostili e denigratori contro l'ostentazione poco elegante di Sonia Bruganelli è arrivata impetuosa.