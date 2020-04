Patrick al veleno contro Zequila: "È stato cattivo, sembrava Gargamella"

L’uscita di Antonio Zequila dal Grande Fratello Vip continua ad essere motivo di discussione tra i concorrenti, soprattutto dopo lo scontro tra l’attore e Patrick Ray Pugliese.

L’atteggiamento assunto da Zequila nei confronti del coinquilino, che ha insultato dandogli del “lardoso” e ritenendosi migliore di lui perché fisicamente ben messo nonostante la differenza di età, ha scatenato la reazione furiosa degli altri concorrenti del programma, ma anche del popolo della rete che ha ritenuto inammissibile un simile comportamento e un certo tipo di offese.

Antonio, alla fine, è stato costretto ad accettare a testa bassa la decisione dei telespettatori abbandonando il Gf Vip, ma poco prima di uscire dalla Casa ha scelto – lasciando tutti basiti – di non salutare nessuno e di varcare immediatamente la soglia della porta rossa. All’indomani di quanto accaduto, quindi, Patrick e gli altri inquilini di Cinecittà si sono confrontati su Zequila ed è stato proprio Ray Pugliese a dirsi amareggiato per l’atteggiamento riservatogli dall’attore.

“ In linea generale, io non ho mai sentito ad una dire: ‘Zequila mi piace’ ” - ha commentato Patrick chiedendo il parere femminile della Di Benedetto - . Ma con la personalità che ha è inqualificabile ”. “ Anche adesso è un bell’uomo, il problema è che si rovina quando apre bocca ”, ha replicato Paola. Ma Ray Pugliese ha continuato ad inveire contro Antonio: “ È stato proprio cattivo ieri. Sembrava Gargamella, non sto scherzando ”.

“ Comunque ne sto parlando ancora perché ci sono rimasto male, mi dispiace – ha aggiunto ancora lui - . Che peccato che si sia esaurito così! È proprio impazzito ”. Secondo Patrick e Paola, il fatto che Zequila non sia arrivato alla finale lo ha particolarmente destabilizzato e irritato, tanto da renderlo ineducato e offensivo nei confronti degli altri.