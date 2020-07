Accertamenti e silenzio social: ecco perché i fan temono per la De Lellis

Regina del gossip e dei social network, Giulia De Lellis ad oggi è una tra le influencer più conosciute in Italia. Dopo la sua esperienza al Grande Fratello, le sue quotazioni sono cresciute di giorno in giorno. Poi è arrivata la pubblicazione del libro, senza dimenticare la sua tormentata storia d’amore con Andrea Damante che, pare, stia proseguendo a gonfie vele in questa estate post-lockdown. Presenza fissa su Instagram con dirette e scatti da capogiro, nel corso delle ultime ore, Giulia De Lellis si è presa una piccola vacanza dai social, facendo perdere le sue tracce. E i fan sono andati subito nel panico tanto che hanno creduto il peggio. È stata la stessa De Lellis che, sommersa dai messaggi dei suoi follower, è apparsa in video in una serie di storie, spiegando il motivo del suo allontanamento.

"Ho avuto la febbre. Ho fatto tutte le indagini del caso. Anche il tampone. Ma sto bene. Non ho il Covid", esordisce l’influencer. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, ha affermato a gran voce Giulia De Lellis. In queste ultime settimane è stata occupata con doversi impegni di lavoro e, a causa di qualche problema di salute, si è presa un momento di relax così da ricaricare le batterie.

"Non mi avete sentito perché sono stata a casa con la febbre, tanto per cambiare – aggiunge la De Lellis in una diretta in cui appare comunque al top della sua forma fisica -. È stato un male che non riuscivo a spiegare. Era da tempo che non stavo così – aggiunge-. Forse sarà stato il caldo, il periodo, l’agitazione, i viaggi, le poche ore di sonno o perché ho mangiato poco … ma sta di fatto è che non sono stata bene".

E proprio lo stress per una vita frenetica pare che sia stato la ragione primaria del suo malessere e della fuga dai social. Ma non è finita qui. "Non solo ragioni di lavoro. Sono preoccupata per mia nonna", continua. Tornata da Forte dei Marmi dopo la giornata trascorsa a Roma, la De Lellis è venuta a conoscenza che sua nonna, per via del caldo, non è stata bene. La notizia avrebbe sconvolto l’influencer, causando anche a lei un malessere psicosomatico. "Ora sono in apprensione. Speriamo che guarisca presto", conclude. Per fortuna può contare sull’affetto di Damante e del piccolo Tommino. Insomma: tanta paura per niente.