Paura per i The Kolors per un incidente: "Il camion era contromano"

Poteva finire in tragedia l'incidente che ha coinvolto la band The Kolors a pochi chilometri da Isernia. Invece Stash e i suoi compagni di band, Alex Fiordispino e Daniele Mona, se la sono cavata solo con un grosso spavento.

La band, che ha un nutrito gruppo di fan che li segue sui social network, è impegnato nel tour estivo. Ma l'ultima data prevista in Molise ha rischiato di saltare per un incidente. È stato Stash a dare per primo la notizia, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram per avvertire i fan molisani, che aspettavano la band a Venafro, in provincia di Isernia, per un evento. " Saremo un po' in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male" , si legge nel post social.

Il leader dei The Kolors non ha chiarito la dinamica dell'incidente ma ha menzionato un camion contromano, con il quale l'auto della band si è scontrato mentre viaggiavano verso la cittadina di Venafro. Il van con a bordo Stash e i suoi compagni non sarebbe riuscito a evitare il mezzo pesante, limitando i danni materiali e lasciando fortunatamente illesi i tre componenti del gruppo. Non è la prima volta che sulla statale 17 si verificano situazioni simili. Lo scorso marzo una vettura aveva imboccato il tratto stradale contromano, mettendo a rischio l'incolumità di altri automobilisti.