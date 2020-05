Paura per Vincent Cassel: un brutto incidente gli provoca un trauma cranico

Ha rischiato grosso l'attore francese Vincent Cassel, protagonista di un brutto incidente in moto avvenuto nella mattinata di mercoledì a Arbonne, nei Paesi Baschi. L'ex marito della Bellucci è stato coinvolto in un grave incidente stradale, mentre si trovava a bordo del suo scooter, riportando un grave trauma facciale.

Vincent Cassol, dopo la fine del suo matrimonio con Monica Bellucci, ha ritrovato la serenità al fianco della giovane modella Tina Kunakey. Dopo essere diventato padre della sua terza figlia, Amazonie, l'attore si è trasferito insieme alla moglie nella cittadina di Arbonne a sud ovest della Francia, al confine con la Spagna. Proprio qui l'attore è stato vittima di un sinistro mentre si trovava a bordo di uno scooter. La dinamica dell'incidente, come riporta la rivista Voici, non è ancora stata chiarita dalle autorità, ma Vincent Cassol è stato costretto al ricovero in ospedale per un trauma cranico-facciale. Trasportato dai vigili del fuoco al policlinico Aguilera di Biarritz, il protagonista di "Irréversible" è stato sottoposto ad alcuni accertamenti clinici, che hanno escluso danni permanenti a volto e cranio. Con alcuni punti di sutura alla testa e una buona dose di medicinali, Cassol è stato dimesso poche ore dopo il sinistro.