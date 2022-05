La Pausini impreca, poi si scusa: "Sono italiana..."

L'Eurovision song contest di Torino ha preso il via ieri con uno spettacolo atteso e, stando alle impressioni dopo la prima serata, gradito dal pubblico. I tre conduttori hanno tenuto egregiamente il palco regalando anche momenti di piacevole divertimento in una scaletta molto snella, che ha messo in primo piano le canzoni in gara e, soprattutto, la band ucraina che ha raccolto il gradimento di tutto il pubblico presente. Tutto è filato liscio durante la serata, se non fosse che in chiusura a Laura Pausini è "scappata" un'imprecazione. Ovazione del pubblico in studio, momento diventato subito virale sui social e tante risate. Ma probabilmente non è stato niente di casuale ma, semplicemente, una gag provata e molto ben riuscita da parte della cantante e di Alessandro Cattelan.

La serata è andata benissimo per Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan, evidentemente emozionati ma tutto sommato capaci di gestire un palco così complicato anche con la conduzione in lingua inglese. Giunti alla fine della prima semifinale, durante la lettura dei dieci finalisti che sabato concorreranno per il primo posto di questa edizione, la cantante di Solarolo avrebbe avuto un inciampo linguistico nell'annunciare il sesto dei dieci cantanti. Niente di grave, ovviamente, ma lei stessa ha voluto sottolineare quel piccolo problema con un italianissimo " porca vacca ".

laura pausini che si impappina e urla porca vacca in mondovisione semplicemente il mio spirito guida #Eurovision pic.twitter.com/OCsJ0MJgTZ — melany (@schlagstern) May 10, 2022