Pechino Express, svelato il cast che partirà per l'India

Il cast della decima edizione di Pechino Express è completato e promette scintille. I nomi delle nove coppie in gioco sono stati ufficializzati nelle scorse ore sui social network e qualcuno ha già fatto discutere per la sua presenza. Quest'anno, diversamente dalle passate edizione, anche a condurre ci sarà una coppia, quella composta da Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio.

Costantino e Enzo rappresentano la vera novità della nuova stagione di Pechino Express, che sarà trasmessa da Sky e Now nella primavera 2023. La produzione ha deciso di assecondare il desiderio di fan e telespettatori della trasmissione, che lo scorso anno avevano apprezzato la presenza del wedding planner. Miccio aveva sostituito Della Gherardesca nel periodo del suo infortunio e aveva partecipato anche a una tappa della gara insieme a Costantino.

Le coppie in gara

Le sorprese non mancano neppure tra le coppie di viaggiatori che, quest'anno, si sposteranno tra India, Borneo e Cambogia. Porteranno lo zaino in spalla la coppia di chef composta da Joe Bastianich e Andrea Belfiore, il comico Dario Vergassola con sua figlia Caterina, l'ex Miss Italia Carolina Stramare e la modella Barbara Prezja e l'ex calciatore Salvatore Schillaci con sua moglie Barbara Lombardo.