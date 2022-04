Perché questa foto di Trussardi è diventata un caso

Oggi come oggi una fotografia dice più di mille parole. Soprattutto se i protagonisti sono Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, e Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker. Questa volta, però, i paparazzi non c'entrano. La foto - in realtà un selfie - è stata scattata dall'insolita coppia e pubblicata su Instagram da entrambi. E ora c'è chi mormora che il gesto sia una provocazione.

Tomaso Trussardi e Marica Pellegrinelli sono stati ospiti, insieme a tanti altri vip, della cena di beneficenza organizzata dalla fondazione Ieo - Monzino a Milano per supportare la ricerca dell'Istituto europeo di oncologia e del Centro cardiologico Monzino. All'evento Good Morning Milano! - che ha richiamato l'attenzione mediatica - i due sono arrivati separatamente, ma si sono ritrovati vicini di tavolo. Tra chiacchiere e risate, Marica e Tomaso hanno deciso di scattarsi una fotografia con il cellulare dell'erede dei Trussardi, che poi ha condiviso il fermo immagine sul suo profilo Instagram con una frase sibillina: " L'è mia er..." . La replica della modella non è tardata e, nel condividere la storia di Tomaso, ha aggiunto ancor più enigmatica: " Te ma, del bu ". Due espressioni in dialetto bergamasco, che in pochi hanno compreso.

Neanche il tempo di postare e la foto è diventata virale, suscitando l'attenzione degli appassionati di gossip e soprattutto dei fan di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. L'immagine dei due insieme ha scatenato, infatti, la curiosità di molti, che si sono chiesti: coincidenza, provocazione o casualità? I più hanno optato per la seconda. Un po' come era successo quando Giancarlo Magalli e Sonia Bruganelli si fotografarono insieme in un locale e il selfie fu visto come una provocazione ad Adriana Volpe. In questo caso però a chi sia rivolta la provocazione, se di questo davvero si tratta, appare difficile comprenderlo. Il "gioco delle coppie" è assai complesso e in ballo ci sono diversi rapporti complicati. Ma Trussardi e Pellegrinelli - che in pochi sapevano essere amici - si sono sicuramente divertiti a fare parlare le malelingue. Loro hanno anticipato i paparazzi, ma sul web il chiacchiericcio non si placa.