“Pensare prima di fare i figli...”: la risposta dell'ex di Belen spiazza

La chiusura non è stata ancora ufficializzata, forse in attesa di un'intervista in tv o sulla stampa, ma non sembrano esserci più dubbi sulla fine dell'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La showgirl argentina e il parrucchiere milanese hanno una figlia, nata lo scorso luglio, ma nemmeno l'amore che provano per lei è riuscito a ricucire un rapporto che, probabilmente, non ha retto alla normalità della vita quotidiana. E stanno facendo discutere le parole del giovane Spinalbese, poi rimosse.

Sembravano innamorati e felici, in varie interviste Belen si diceva serena ed era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita. Ma il loro rapporto è bruciato in fretta, forse le tappe sono state consumate in tempi troppo rapidi e la felicità non ha retto alla quotidianità. In meno di un anno i due si sono conosciuti e Belen è rimasta incinta della loro piccola Luna Marì. Il loro è stato un colpo di fulmine istantaneo, che si è consumato nella cornice di Ibiza, dove Belen era volata dopo la rottura con Gianmaria Antinolfi che, a sua volta, era arrivato subito dopo la seconda rottura con Stefano De Martino. In pochi mesi, quindi, l'argentina è passata da un matrimonio naufragato per la seconda volta a una seconda gravidanza con un giovane conosciuto pochi mesi prima.

Una volta, Belen Rodriguez scherzando disse che aveva trascorso più tempo da incinta con il suo fidanzato che senza esserlo. Si domandava cosa sarebbe successo dopo, visto che la loro conoscenza era influenzata dal carattere dell'argentina durante la gravidanza che, come accade a tutte le donne, si modifica. Dopo è successo che i due non hanno probabilmente più trovato quel feeling che si era creato nei mesi precedenti senza che prima ci fossero le basi di un'approfondita conoscenza.