"Con le pezze al...". L'ultimo post della Ferragni scatena i fan. Ecco perché

Quando le critiche arrivano anche dagli ammiratori, allora è un bel guaio. Soprattutto se sei una delle influencer più seguite al mondo. E di commenti negativi ne sono arrivati a migliaia sotto all'ultimo post pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram, nel quale sfoggia un paio di jeans nude look.

Da settimane Chiara Ferragni continua a provocare i suoi follower con indumenti minimal e decisamente audaci. Ritagli di stoffa che invece di coprire il suo esile corpo, lo scoprono. Micro bikini esibiti come top, body che mettono in mostra finti capezzoli e seno al vento per rivendicare la sua libertà di espressione. I suoi look dividono hater e fan, ma l'ultimo contenuto pubblicato sul suo profilo Instagram, per una volta, ha messo tutti d'accordo. E non in modo positivo.

I jeans con toppe nude, che ingannano l'occhio dell'osservatore, non sono proprio piaciuti ai suo follower anche quelli che la amano e i commenti si sono sprecati: " Tu bella sempre ma questi sono orrendi dai...", "Tu stupenda fisico ma i jeans sono terribili! È la prima volta che non mi piace un tuo outfit", "Fai prima a non metterli", "Nulla contro Chiara, ma sono inguardabili". Altri utenti, invece, non hanno resistito alla tentazione di ironizzare: "Con le pezze al culo", "Mi sembrano molto comodi...soprattutto in estate per far attaccare le chiappe alle sedie in pelle ".