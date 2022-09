"Piuttosto che parlare di Totti e Blasi rischio il posto". E Facchinetti abbandona lo studio

L'addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è un argomento caldo che fa gola a tutti. E anche se qualcuno storce il naso, cavalcare l'onda mediatica del gossip più chiacchierato dell'anno fatto di tradimenti, dispetti e accuse, fa comodo in termini di ascolti e auditel. In televisione e in radio non si parla di altro, ma tra i tanti c'è anche chi si è rifiutato di commentare, come Francesco Facchinetti.

Durante l'ultima diretta del suo programma radiofonico, Kaos, condotto insieme a Sabrina Scampini su 105, Facchinetti ha deciso di andare controcorrente, rifiutandosi di dire la sua sulla crisi tra il Pupone e la conduttrice dell'Isola dei famosi. " Piuttosto che parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi rischio il posto ", ha tuonato in diretta l'ex compagno di Alessia Marcuzzi, il quale seccato ha abbandonato lo studio radiofonico tra l'incredulità dei colleghi.

Un colpo di testa che non sorprende i suoi fan, che conoscono il carattere fumantino di Francesco Facchinetti. Il produttore musicale e conduttore è poi tornato sui social network per spiegare il perché del suo gesto. "I o non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro - ha detto Facchinetti in un video pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram - ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un cazzo. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto".

Alla fine del video social il figlio di Roby Facchinetti si è scusato con gli ascoltatori per essersene andato di punto in bianco dal programma mentre era in diretta, sottolineando la sua mancanza di professionalità. Ma intanto Francesco Facchinetti, che recentemente si è scagliato contro gli influencer scrocconi condividendo il pensiero di Christian De Sica, è stato criticato sul web: " Come far parlare di sé grazie alla separazione Totti - Blasi", "Davvero è irritante oltre che inutile". In molti sono sicuri, però, che il suo gesto non metterà a rischio il suo posto in radio.

@Radio105 come fate a confermare ancora #Facchinetti?? Davvero è irritante oltre che inutile. È l'unico momento della giornata in cui mi vedo, mio malgrado, costretto a cambiare frequenza. Un peccato per una radio top h24 (o quasi!!) — Riccardo Prete (@Ricky8219) September 16, 2022