"Meglio smettere di cantare a una certa età": la Ricciarelli stronca Placido Domingo

Le due serate di Placido Domingo all'Arena di Verona continuano a fare discutere. La lettera di protesta del sindacato Slc Cgil, che ha dato voce alle maestranze, ai professori d'orchestra e agli artisti che sono andati in scena con il tenore, ha aperto un vero e proprio caso su Domingo, sul quale oggi è intervenuta anche Katia Ricciarelli, voce lirica d'eccellenza nel panorama internazionale.

Il direttore d'orchestra Placido Domingo avrebbe mostrato evidenti incertezze vocali e amnesie sia nella serata Opera Verdi Night sia in quella della Turandot e la plateale protesta messa in atto dai musicisti a fine spettacolo - che si sono rifiutati di alzarzi per raccogliere gli applausi al direttore da parte del pubblico - è stata il culmine di una serata definita dai sindacati " pessima e umiliante ".

" Tutti i cantanti dovrebbero smettere di cantare a una certà età", ha detto senza giri di parole Katia Ricciarelli, parlando di questione fisiologica: "Le corde vocali sono muscoli che, con l'età, non funzionano più come una volta. Per questo non faccio più opera: non voglio rischiare ". Dopo oltre mezzo secolo di carriera, alla soglia degli 82 anni - che il tenore compirà il prossimo gennaio - Domingo, secondo la Ricciarelli, dovrebbe fare un passo indietro e dedicarsi a altro. Un piano b, fatto di film, teatro e televisione, è quello sul quale lei ha puntato e che potrebbe essere nel futuro anche del direttore d'orchestra madrileno.

" Siamo creature del pubblico e dobbiamo accettare il giudizio che ci viene dato - ha dichiarato Katia Ricciarelli intervistata dal Corriere del Veneto - Ci vuole autocritica ". La soprano, però, non ha mancato di sottolineare un fatto avvenuto nella carriera di Domingo, che ha segnato un cambiamento importante, che potrebbe averlo penalizzato: "Lui è sempre stato un grande tenore: perché diventare baritono negli anni? È qualcosa che non capisco" .