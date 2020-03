Placido Domingo positivo al coronavirus

Anche il maestro Placido Domingo è risultato positivo al coronavirus. Il tenore e direttore d’orchestra spagnolo, che ha compiuto 79 anni lo scorso 21 gennaio, lo ha annunciato poche ore fa attraverso i suoi canali network. Prosegue, dunque, l’annus horribilis del popolare baritono di Spagna, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, che negli scorsi mesi era finito al centro di una brutta vicenda di violenze sessuali ai danni di oltre cinquanta donne.

Nelle scorse ore Placido Domingo ha pubblicato sul suo profilo Facebook una nota ufficiale dove annuncia di aver contratto il coronavirus: " Sento che è mio dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per Covid-19, il virus Corona. Io e la mia famiglia siamo tutti auto isolati fintanto che sarà ritenuto necessario dal punto di vista medico ". Il maestro ha rassicurato i suoi sostenitori, facendo sapere di essere in buone condizioni di salute, come la sua famiglia, ma di essersi insospettito dopo la comparsa di alcuni sintomi riconducibili al coronavirus: " Ho avuto sintomi di febbre e tosse, quindi ho deciso di fare il test e il risultato è stato positivo ".