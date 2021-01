Pure quest'anno Sanremo è d'oro. Ecco i cachet di conduttori e ospiti

Mancano due mesi all'inizio del festival di Sanremo 2021 e l'attenzione è tutta puntata sull'organizzazione. Dopo la polemica sulla nave - bolla, dove dovrebbero essere isolati i 400 spettatori del teatro Ariston, una nuova notizia sta tenendo banco nelle ultime ore e riguarda i cachet dei protagonisti. Sulle pagine di Libero sono trapelati i primi compensi economici che Rosario Fiorello e Zlatan Ibrahimovic dovrebbero intascare per la loro presenza fissa sul palco di Sanremo.

Si parla di 50mila euro a serata sia per lo showman siciliano sia per il calciatore del Milan. Ildisarebbe dunque equiparato a quello di Fiorello, che al fianco di Amadeus avrà il ruolo di mattatore della kermesse canora in programma dal 2 al 6 marzo. Un totale di 250mila euro per(che equivarrebbe al compenso percepito lo scorso anno) e 200 mila euro per l'attaccante svedese, che sul palco dell'Ariston sarà presente quattro sere su cinque. Ibrahimovic dovrebbe infatti saltare la seconda serata di Sanremo, quella del 3 marzo, visto che il Milan sarà impegnato con una gara di campionato. L’attaccante del Milan ha firmato il contratto per il festival di Sanremo lo scorso 30 dicembre e il suo cachet serale è lo stesso che lo scorso anno venne dato a Tiziano Ferro, che fu ospite fisso per tutte le serate.

Discorso a parte per il direttore artistico e conduttore Amadeus. Il presentatore dovrebbe veder confermato il cachet dello scorso anno che si aggirava tra i 500mila e i 600mila euro per tutte e cinque le serate in diretta su Rai Uno, considerando anche il lavoro a monte per la selezione dei Big in gara. Ancora sconosciuto, invece, il cachet di Elodie e Achille Lauro. La cantante, che sarà co-conduttrice di una delle serate della kermesse e sarà vestita da Versace (come anticipato dal settimanale Chi), potrebbe percepire un compenso come quello che lo scorso anno fu dato a Diletta Leotta, cioè 25mila euro. Diverso il discorso per Achille Lauro, che sarà presente sul palco dell'Ariston in tutte e cinque le serate con performance particolari e suggestive. Non si parlerà di sicuro di cifre da capogiro come quella percepita dalla compagna di Cristiano Ronaldo per la partecipazione a una sola serata della passata edizione. Per una sola ospitata nella veste di co-conduttrice Georgina Rodriguez percepì 140mila euro e il suo compenso fece discutere non poco prima e dopo il Festival.